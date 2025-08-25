Koje zemlje imaju najviše slobodnih radnih mjesta u Europi? Njemačka ih ima više od milijun

Nezaposlenost i manjak radne snage ozbiljni su problemi u cijeloj Europi. Eurostat procjenjuje da je u svibnju ove godine u EU bilo nezaposleno oko 13,1 milijun ljudi. Unatoč tome što je Europska komisija uvela niz politika za rješavanje izazova vezanih uz zapošljavanje i socijalna pitanja u EU, milijuni radnih mjesta i dalje ostaju nepopunjeni. Od drugog tromjesečja 2025. u Njemačkoj je otvoreno više od milijun radnih mjesta, a u Francuskoj pola milijuna, piše euronews.