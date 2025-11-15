Čileanci biraju nasljednika Gabriela Borića: "Od idućeg predsjednika očekujem da bude autoritarniji”

José Antonio Kast pozvao je više od 330.000 ilegalnih imigranata u zemlji, koji su većinom podrijetlom iz Venezuele, da prodaju svoju imovinu prije nego budu protjerani ako on dođe na vlast. No izbjegavao je polemike koje su pridonijele njegovu porazu 2021., posebno protivljenje pobačaju u svim okolnostima i istospolnim brakovima.