CNN-ova analiza: Ovo su greške na kojima Trump mora učiti ako želi mir na Bliskom istoku

Netanyahu je u Washington stigao ovisniji o Trumpu i SAD-u nego ikad prije, dok se Izrael suočava s rastućom izolacijom. Države koje su nakon napada 7. listopada pružile podršku i suosjećanje, najvećem masovnom napadu na Židove nakon Holokausta, udaljile su se zbog smrti desetaka tisuća civila u izraelskoj operaciji protiv Hamasa.