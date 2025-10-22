Deutsche Welle: Njemački novac za islamistički teror

U slučaju iz Düsseldorfa, tužiteljstvo se stoga, između ostalog, oslanjalo na kazneno djelo potpore terorističkoj organizaciji. Tu, doduše, ne igra ulogu za što točno teroristička organizacija koristi novac. Međutim, taj paragraf ima još jedan nedostatak: za razliku od financiranja terorizma, za potporu terorističkoj organizaciji mora se dokazati da je novac stvarno stigao do terorističke organizacije, odnosno da je donacija bila uspješna.