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Slovenija podijeljena

U Ljubljani otvoreno izraelsko veleposlanstvo, tisuće prosvjedovale

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Hina
|
09. ruj. 2026. 21:13
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Slovenian police stand guard during a pro-Palestine protest outside the newly opened Israeli embassy in Ljubljana, Slovenia, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
AP Photo/Darko Bandic

Prosvjed pod sloganom 'Ne genocidnom veleposlanstvu', u Ljubljani je u srijedu, na dan otvaranja te institucije i posjeta izraelskog šefa diplomacije, privukao oko pet tisuća ljudi.

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Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u srijedu boravi u Ljubljani gdje se susreo sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom te je otvorio prvo izraelsko veleposlanstvo u zemlji.

Kajzer je tom prigodom rekao da je vrijeme da se „nakon dugog razdoblja” ojačaju odnosi dviju država, a suradnja se prebaci u „višu brzinu”, prenosi 24ur.  

Prosvjednici, kojih se prema prvim procjenama organizatora okupilo oko 5000, oštro su kritizirali Izrael, ali i politiku nove slovenske vlade prema Izraelu.

Na skupu sudjeluju i neke istaknute osobe iz svijeta politike, poput bivšeg predsjednika Milana Kučana i bivše ministrice pravosuđa Andreje Katič, prenosi STA. 

Pokret za prava Palestinaca još je prije dva tjedna vladi uputio javni apel protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Sloveniji, s potpisima 41 organizacija i više od 300 pojedinaca.

Slovenska oporba u srijedu je pak optužila novu vladu Janeza Janše da vodi „izraelsku vanjsku politiku”. Slovenska demokratska stranka proizraelskog predsjednika vlade stupila je na vlast u lipnju, nakon što je prošla vlada priznala Palestinu, osudila izraelsko djelovanje u Pojasu Gaze i u ilegalnim naseljima, te zabranila trgovinu oružjem s tom zemljom.

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Teme
izrael izraelsko veleposlanstvo ljubljana slovenija

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