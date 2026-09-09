U Ljubljani otvoreno izraelsko veleposlanstvo, tisuće prosvjedovale

Slovenska oporba u srijedu je pak optužila novu vladu Janeza Janše da vodi „izraelsku vanjsku politiku”. Slovenska demokratska stranka proizraelskog predsjednika vlade stupila je na vlast u lipnju, nakon što je prošla vlada priznala Palestinu, osudila izraelsko djelovanje u Pojasu Gaze i u ilegalnim naseljima, te zabranila trgovinu oružjem s tom zemljom.