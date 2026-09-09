U izraelskom napadu u Libanonu ubijeno 12 članova iste obitelji, među njima šestero djece

Saleh, Shahrour i još dvojica bolničara, Hadi Farhat i Hassan Hamze, upravo su završili smjenu u malenom restoranu koji su nedavno zajedno otvorili, a Shahrour ih je vozio kući. Saleh je prvi izašao iz automobila, ali nedugo nakon što je ušao u kuću začuo je fijuk projektila koji je parao zrak, a zatim eksploziju. Navukao je svoj prsluk Izviđača Al-Rissala i pojurio na mjesto napada. Shahrour, Farhat i Hamze pogođeni su u automobilu. Ljudi su uspjeli izvući Farhata i Hamzea iz zapaljenog vozila neposredno prije nego što je eksplodiralo. Farhat i Hamze bili su ranjeni, ali Shahrour je poginuo.