"ubijaju djecu"
U izraelskom napadu u Libanonu ubijeno 12 članova iste obitelji, među njima šestero djece
Izrael ponovno pojačava bombardiranje juga Libanona unatoč primirju i pregovorima koji se vode uz posredovanje SAD-a.
„Ubijaju djecu. To je ono što rade“, rekao je Baker Malak pokazujući prema malenim lijesovima koje su u utorak nosili ulicama Kfar Remmana, grada na jugu Libanona. Hodao je uz stotine ožalošćenih u pogrebnoj povorci koja je išla pokopati 12 članova iste obitelji, među kojima šestero djece, ubijenih dan ranije u izraelskom zračnom napadu na njihov dom.
U blizini su ožalošćeni nosili lijes 18-godišnjeg bolničara Alija Shahroura, ubijenog istoga dana u zasebnom napadu na grad. Povorka je prolazila ulicama obilježenima višemjesečnim bombardiranjem, dok je iznad nje neprestano zujao izraelski dron.
"Kada Izrael vidi da libanonska vlada ništa ne poduzima, nastavit će napadati djecu“
„Kada Izrael vidi da libanonska vlada ništa ne poduzima, nastavit će napadati djecu“, rekao je Malak.
Izrael je u ponedjeljak ujutro bez upozorenja bombardirao trokatnu obiteljsku kuću obitelji Farhat, sravnivši čitavu zgradu sa zemljom te ubivši trojicu muškaraca, tri žene i šestero djece u dobi od dva mjeseca do 13 godina. Još dvoje djece, oboje u dobi od osam godina, teško je ranjeno u napadu.
Malak (45), stanovnik Kfar Remmana, bio je blizak prijatelj dvojice braće ubijene u napadu, Hassana i Husseina Farhata. Njihovi su lijesovi tijekom pogreba bili prekriveni zastavama Hezbolaha. Malak je za Drop Site rekao da je dvojicu muškaraca posljednji put vidio deset dana prije napada. Pripremali su djecu za školu nakon što je zbog izraelskog bombardiranja mjesecima bila zatvorena.
U ruševinama obiteljske kuće među krhotinama su ležali razbacani udžbenici, rasporedi sati i bilježnice. Izraelska vojska ustvrdila je, ne ponudivši dokaze, da je napala pripadnike Hezbolaha koji su na tom području prevozili oružje. Malak je za Drop Site rekao da je riječ o civilnoj kući u kojoj nije bilo oružja. Libanonsko Ministarstvo zdravstva napad je nazvalo „teškim kršenjem međunarodnog prava“.
Tijekom pogrebne povorke preko razglasa se začuo muški glas: „Ustanite i oprostite se od naših anđela“ — misleći na šestero djece među poginulima. Jedan od rijetkih preživjelih, osmogodišnji Mustafa Farhat, u napadu je izgubio čitavu užu obitelj — roditelje, braću i sestre te bake i djedove. Teško ranjen, ostao je u bolnici Al-Najda u Nabatiehu.
Smrtonosni napad na dom obitelji Farhat bio je dio pojačanog vala izraelskih napada diljem juga Libanona, u kojima je tijekom prethodna tri dana ubijeno najmanje 27, a ranjeno 69 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravstva. Obnovljeni izraelski napadi samo su prošlog tjedna prisilili oko 20.000 ljudi na bijeg iz okruga Nabatieh, prema podacima Ujedinjenih naroda.
Napadi usred "primirja"
Napadi se nastavljaju unatoč primirju i okvirnom sporazumu postignutom uz posredovanje SAD-a, koji su 26. lipnja u Washingtonu potpisale vlade Izraela i Libanona. Sporazumom se od Libanonskih oružanih snaga zahtijeva da razoružaju Hezbolah prije nego što se Izrael povuče iz dijelova pojasa libanonskog teritorija koji okupira. Hezbolah je odbacio sporazum, koji je kritiziran jer od Izraela zahtijeva vrlo malo jamstava, dok gotovo sve obveze stavlja na libanonsku vladu. Osmi krug pregovora između Libanona i Izraela pod američkim nadzorom očekuje se poslije ovoga mjeseca.
Pregovori se nastavljaju unatoč gotovo svakodnevnim izraelskim napadima na Libanon. Od četvrtka do ponedjeljka mirovne snage UN-a u Libanonu, UNIFIL, zabilježile su najmanje 528 projektila koje je ispalila izraelska vojska. Samo u nedjelju zabilježena su 62 izraelska kršenja libanonskog zračnog prostora — među najvećim dnevnim brojkama od lipnja. UNIFIL je također zabilježio izraelske zračne napade unutar svojeg područja djelovanja i sjeverno od rijeke Litani. U nedjelju je, prvi put od 21. lipnja, zabilježio i projektil koji je ispalio Hezbolah, nakon što je ta skupina počela ponovno izvoditi uzvratne napade.
„Svatko može vrlo jasno izvući vlastite zaključke"
Upitan u utorak pokreće li jedna strana ovu eskalaciju, glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric pozvao se na opažanja UNIFIL-a i rekao: „Svatko može vrlo jasno izvući vlastite zaključke.“
Malak je rekao da su neprestani napadi među brojnim stanovnicima juga samo učvrstili uvjerenje da okvirni sporazum nije uspio zaštititi civile. „Otpor je jedino rješenje“, rekao je, misleći na Hezbolah. Naglasio je da se ljudi u Nabatiehu izraelskoj okupaciji libanonskog teritorija suprotstavljaju na različite načine: oružjem, riječima ili odbijanjem da napuste svoju zemlju.
Malak je tijekom čitavog rata ostao u teško bombardiranom Kfar Remmanu, dijeleći pomoć i hranu te pomažući u pokapanju mrtvih. „Nikada neću napustiti svoje selo“, rekao je. „Ako ikada budem morao otići, otići ću jedino u grob.“
Od početka najnovije faze rata u Libanonu 2. ožujka ubijeno je gotovo 4.400 ljudi, među kojima više od 250 djece, dok ih je više od 12.400 ranjeno, prema podacima Ministarstva zdravstva. Izrael je napadao i zdravstvene radnike te medicinske ustanove, pri čemu je ubijeno najmanje 135 pripadnika hitnih službi, a napadnuto 17 bolnica. U nedjelju je u izraelskom zračnom napadu potpuno uništena bolnica Ghandour u Nabatiehu al-Fawqi, priopćilo je ministarstvo, osudivši napad kao još jedno kršenje posebne zaštite zajamčene medicinskim ustanovama.
Ubijeni bolničari
Na pogrebu u Kfar Remmanu u utorak je 32-godišnji Karim Saleh, bolničar u Izviđačima Al-Rissala — libanonskoj omladinskoj organizaciji i organizaciji civilne zaštite — stajao uz grob svojeg prijatelja i kolege, 18-godišnjeg bolničara Alija Shahroura, ubijenog u izraelskom zračnom napadu na njegov automobil u Kfar Remmanu u ponedjeljak u jedan sat ujutro.
Saleh, Shahrour i još dvojica bolničara, Hadi Farhat i Hassan Hamze, upravo su završili smjenu u malenom restoranu koji su nedavno zajedno otvorili, a Shahrour ih je vozio kući. Saleh je prvi izašao iz automobila, ali nedugo nakon što je ušao u kuću začuo je fijuk projektila koji je parao zrak, a zatim eksploziju. Navukao je svoj prsluk Izviđača Al-Rissala i pojurio na mjesto napada. Shahrour, Farhat i Hamze pogođeni su u automobilu. Ljudi su uspjeli izvući Farhata i Hamzea iz zapaljenog vozila neposredno prije nego što je eksplodiralo. Farhat i Hamze bili su ranjeni, ali Shahrour je poginuo.
„Svaki put kad sklopim oči, vidim njihova lica iz tog trenutka. Zato pokušavam ostati budan, kako ne bih zatvorio oči“, rekao je Saleh za Drop Site, u žutom prsluku pripadnika hitne službe umrljanom krvlju, očiju crvenih od suza i iscrpljenosti.
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