Donald Trump odobrio prodaju borbenih zrakoplova Saudijskoj Arabiji za više od 24 milijarde dolara

F-35, izrađen uz primjenu tehnologije nevidljivosti (stealth) koja mu omogućuje izbjegavanje neprijateljskog otkrivanja, smatra se najnaprednijim borbenim zrakoplovom na svijetu. Izrael te zrakoplove koristi već desetljeće, formirao je više eskadrila i jedina je zemlja na Bliskom istoku koja posjeduje taj sustav.