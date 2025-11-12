VIDEO / Drama na aerodromu: Zbog neobičnog gosta prizemljili sve avione

Zračna luka u prefekturi Iwate, na sjeveroistoku Japana, ponovno je otvorila pistu nakon kratkotrajnog prekida letova.
Medvjed je uočen na području blizu piste na aerodromu Iwate Hanamaki ubrzo nakon 13 sati po lokalnom vremenu u srijedu.
Dolazni i odlazni letovi nastavljeni su u 14:30 nakon što su dužnosnici zračne luke potvrdili da više nema prijetnje sigurnosti.
Iwate Hanamaki Airport had to halt takeoffs and landings for over an hour this afternoon after a bear was seen running around the airfields.— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 12, 2025
The bear left the grounds of the airport and was later found and captured by authorities.pic.twitter.com/cesPHfxlq0
Više od 100 napada medvjeda
Inače, Japan je od travnja zabilježio više od 100 napada medvjeda, s rekordnih 13 smrtno stradalih ljudi, pokazuju vladini podaci. Više od dvije trećine tih smrti dogodilo se u prefekturama Akita i susjednoj Iwate.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
