VIDEO / Drama na aerodromu: Zbog neobičnog gosta prizemljili sve avione

N1 Info
12. stu. 2025. 14:54
Zračna luka u prefekturi Iwate, na sjeveroistoku Japana, ponovno je otvorila pistu nakon kratkotrajnog prekida letova.

Medvjed je uočen na području blizu piste na aerodromu Iwate Hanamaki ubrzo nakon 13 sati po lokalnom vremenu u srijedu.

Dolazni i odlazni letovi nastavljeni su u 14:30 nakon što su dužnosnici zračne luke potvrdili da više nema prijetnje sigurnosti.

Više od 100 napada medvjeda

Inače, Japan je od travnja zabilježio više od 100 napada medvjeda, s rekordnih 13 smrtno stradalih ljudi, pokazuju vladini podaci. Više od dvije trećine tih smrti dogodilo se u prefekturama Akita i susjednoj Iwate.

japan medvjedi

