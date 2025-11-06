FOTO / Drama zbog posjete glumice: Angelina Jolie pješice ušla u Ukrajinu?

Neočekivani posjet glumice i humanitarke Angeline Jolie Ukrajini izazvao je pozornost javnosti zbog događaja koji su pratili njezinu pratnju. Više izvora tvrdi da je jedan član njezina tima neočekivano pozvan u ukrajinsku vojsku.
Zvijezda filma Tomb Raider, koja je u Ukrajinu stigla u ulozi UNICEF-ove ambasadorice, posjetila je u utorak grad Herson, koji se nalazi na samoj crti obrane Ukrajine od ruskih snaga.
To joj je bio drugi posjet Ukrajini otkako je Rusija započela punu invaziju 2022. godine – ranije je boravila u Lavovu.
Visoki ukrajinski dužnosnik izjavio je za POLITICO da je jedan član Joliene pratnje imao incident s lokalnim vojnim regruterima na kontrolnom punktu, no ukrajinske vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo. Dužnosnik je također naveo da Jolie nije unaprijed obavijestila ukrajinsku vladu o svom dolasku te da je u zemlju ušla pješice.
U zasebnom priopćenju, Kopnene snage ukrajinske vojske objavile su četverodijelnu izjavu s brojnim detaljima o incidentu, među kojima i tvrdnju da je u vojsku pozvan Jolien vozač. No, objava je ubrzo uklonjena, a predstavnici vojske kasnije su za POLITICO rekli kako ne mogu ni potvrditi ni demantirati navedene informacije.
Dodali su: “Informacije koje kruže medijima su iskrivljene. Trenutno se provodi istraga i razjašnjavaju se sve okolnosti.”
Regionalni ured za vojno novačenje u Mikolajevu potvrdio je za POLITICO da se incident dogodio, navodeći da je Jolien vozač vojni pričuvnik koji je pozvan na vojnu obuku.
Nije poznato je li vozač odmah upućen na obuku ili će se morati javiti kasnije.
