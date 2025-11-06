FOTO / Drama zbog posjete glumice: Angelina Jolie pješice ušla u Ukrajinu?

Visoki ukrajinski dužnosnik izjavio je za POLITICO da je jedan član Joliene pratnje imao incident s lokalnim vojnim regruterima na kontrolnom punktu, no ukrajinske vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo. Dužnosnik je također naveo da Jolie nije unaprijed obavijestila ukrajinsku vladu o svom dolasku te da je u zemlju ušla pješice.