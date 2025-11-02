Oglas

Dronovi iznad belgijske vojne baze treću noć zaredom

N1 Info
02. stu. 2025. 22:47
RAUL ARBOLEDA / AFP

Treću noć zaredom iznad belgijske vojne baze zamijećeni su dronovi. Ovaj su vikend zabilježena i viđenja dronova iznad još dviju vojnih baza te u blizini dvaju zračnih luka u zemlji.

Iznad vojne baze Kleine-Brogel

U nedjelju navečer, treću uzastopnu noć, iznad vojne baze Kleine-Brogel u Belgiji primijećeni su dronovi, izvijestili su brojni lokalni mediji, a prenosi Euronews.

Helikopter je poslan nakon što je osoblje baze uočilo dronove, no oni su u međuvremenu nestali i, prema izvješću nacionalne televizije VRT, navodno odletjeli na sjever prema Nizozemskoj.

Dron je također viđen iznad vojne baze u pokrajini Limburg u subotu i petak. Belgijski ministar obrane Theo Francken rekao je u nedjelju ujutro da je istraga u tijeku.

"Jasno usmjerena misija"

„Nije se radilo o uobičajenom preletu, već o jasno usmjerenoj misiji s ciljem Kleine Brogela“, napisao je Francken na platformi X.

Dronovi su ovog vikenda također viđeni iznad vojnih područja Leopoldburg i Marches-en-Famenne te iznad zračnih luka Deurne i Ostend.

Prošlog mjeseca, 15 neidentificiranih dronova uočeno je kako lete iznad vojne baze Elsenborn, blizu njemačke granice.

Kleine-Brogel belgija dron dronovi

