Dronovi iznad belgijske vojne baze treću noć zaredom

Treću noć zaredom iznad belgijske vojne baze zamijećeni su dronovi. Ovaj su vikend zabilježena i viđenja dronova iznad još dviju vojnih baza te u blizini dvaju zračnih luka u zemlji.
Iznad vojne baze Kleine-Brogel
U nedjelju navečer, treću uzastopnu noć, iznad vojne baze Kleine-Brogel u Belgiji primijećeni su dronovi, izvijestili su brojni lokalni mediji, a prenosi Euronews.
Helikopter je poslan nakon što je osoblje baze uočilo dronove, no oni su u međuvremenu nestali i, prema izvješću nacionalne televizije VRT, navodno odletjeli na sjever prema Nizozemskoj.
Dron je također viđen iznad vojne baze u pokrajini Limburg u subotu i petak. Belgijski ministar obrane Theo Francken rekao je u nedjelju ujutro da je istraga u tijeku.
🚨 BREAKING: In addition to the drones sighted in Kleine-Brogel in 🇧🇪 Belgium, the sighting of drones was also reported in the nearby Leopoldsburg military base the same night. These are part of a recent surge in drone sightings over sensitive and strategic areas across Europe. pic.twitter.com/PvjBa4t0X5— OSINTGlobal (@KJ_X23) November 1, 2025
"Jasno usmjerena misija"
„Nije se radilo o uobičajenom preletu, već o jasno usmjerenoj misiji s ciljem Kleine Brogela“, napisao je Francken na platformi X.
Dronovi su ovog vikenda također viđeni iznad vojnih područja Leopoldburg i Marches-en-Famenne te iznad zračnih luka Deurne i Ostend.
Prošlog mjeseca, 15 neidentificiranih dronova uočeno je kako lete iznad vojne baze Elsenborn, blizu njemačke granice.
