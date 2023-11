Đurović: Suđenja mogu utjecati na Trumpovu političku budućnost. Evo kako

Podijeli :

Đivo Đurović bio je gost Newsrooma.

“Suđenja Donaldu Trumpu mogu utjecati na njegovu političku budućnost jer će ga možda dovesti u problematičnu financijsku poziciju. Ovo suđenje je civilno i on ne može završiti u zatvoru. Presuda je već donesena što je vrlo neobično. Trump je kriv i sad je upitno samo koliku će kaznu dobiti. Prijeti mu zabrana poslovanja u državi New York te zatvaranje tvrtke Trump Organization. Iako ga neće strpati u zatvor, ovo je vrlo neugodno suđenje jer će ga on osjetiti na svojoj koži”, kazao je kolumnist Telegrama Đivo Đurović.

Navodi da suđenja do sljedećeg ljeta mogu biti gotova, a u tom slučaju postoji mogućnost da Trump ide u zatvor te se otvara pitanje što će republianci sa svojim kandidatom ako on bude u zatvoru.

“Nitko neće zbog toga što je Trump kandidat njemu suditi drugačije. Sudit će mu se”, kazao je Đivo.

Što se tiče trenutnih anketa, Đurović navodi da bi američki predsjednik Joe Biden pobijedio samo u Wisconsinu.

“Treba uzeti u obzir da su dvije stranke u različitim fazama. Motivacija birača je na različitim razinama. Konzervativci su lajali za automobilom pobačaja i sad ne znaju što bi s njim. Uništava ih gdje stigne, to pitanje ne odlazi s političke scene. Bijelci koji su bili slabije obrazovani su tradicionalno pripadali sindikatima i demokratskoj stranci, ali su se iz raznih razloga prebacili na stranu Trumpa i republikanaca i oni su sad najviše pogođeni korištenjem opioida, pitanjem abortusa. Vidjet ćemo koliko će ti ljudi ostati vjerni Trumpu”, rekao je.

