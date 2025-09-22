Dvije bolnice u Gazi zatvorene zbog eskalacije izraelske ofenzive

Na sastanku u ponedjeljak u vojnom sjedištu u Tel Avivu s ministrom obrane Israelom Katzom i čelnikom vojske Eyalom Zamirom, premijer Benjamin Netanyahu je ponovo potvrdio svoju odlučnost da eliminira Hamas, osigura oslobađanje preostalih talaca i pobrine se za to da Gaza više ne predstavlja prijetnju za Izrael, objavio je njegov ured.