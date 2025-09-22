Armin Hodžić
Zastupnik koji podržava Vladu: Moramo priznati Palestinu!
Nina Kljenak
|
22. ruj. 2025. 14:05
|
0komentara
Saborski zastupnik nacionalnih manjina Armin Hodžić gostovao je kod Nine Kljenak u N1 Studiju uživo. Iako je član saborske većine, ne slaže se da i dalje treba razmatrati priznanje Palestine, kako to poručuju iz Ministarstva vanjskih poslova.
