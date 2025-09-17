EK predlaže ukidanje trgovinskih povlastica za Izrael, sankcije ministrima i Hamasu

Europska komisija je u srijedu zbog rata u Gazi predložila suspenziju pojedinih odredbi sporazuma EU-a i Izraela, koje su izraelskoj strani omogućavale izvoz po preferencijalnim uvjetima, kao i sankcije za dvojicu izraelskih ekstremističkih ministara i za vodstvo Hamasa.
“Predlažemo obustavu trgovinskih povlastica s Izraelom, sankcioniranje ekstremističkih ministara i nasilnih doseljenika te obustavu bilateralne podrške Izraelu, osim potpore za izraelsko civilno društvo i za Yad Vashem “, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.
Tom mjerom bit će pogođeno 37 posto izraelskog izvoza u EU-u. Prema procjeni koja se temelji na prošlogodišnjoj razmjeni, to znači da će uvoznici izraelske robe trebati platiti 227 milijuna eura carina godišnje.
Za izglasavanje ovoga prijedloga ne traži se konsenzus nego kvalificirana većina u Vijeću EU-a, budući da je riječ o trgovinskoj politici koja je u isključivoj nadležnosti EU-a.
Komisija također predlaže obustavu bilateralne pomoći Izraelu, s tim da se to neće odnositi na suradnju s izraelskim civilnim društvom ni na pomoć memorijalnom centru posvećenom žrtvama holokausta Yad Vashemu.
Komisija također predlaže sankcioniranje dva izraelska ekstremistička ministra, nasilne doseljenike i 10 članova vodstva Hamasa. Za ovaj prijedlog potrebna je jednoglasna odluka svih država članica.
Prijedlog Komisije uslijedio je nakon što je Europska služba za vanjsko djelovanje ustvrdila da Izrael krši bitne elemente članka 2 sporazuma s EU-om, koji se odnose na poštivanje ljudskih prava i demokratskih načela, a što da je pravo EU-u da jednostrano suspendira Sporazum.
To kršenje se odnosi na pogoršanje humanitarne situacije u Gazi nakon vojne intervencije Izraela, blokade humanitarne pomoći, intenziviranja vojnih operacija i odluke izraelskih vlasti da unaprijede plan naseljavanja na Zapadnoj obali, što dodatno potkopava dvodržavno rješenje.
“Strašni događaji koji se svakodnevno događaju u Gazi moraju prestati. Potrebno je hitno primirje, neograničen pristup svoj humanitarnoj pomoći i oslobađanje svih talaca koje drži Hamas”, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
