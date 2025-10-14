Erdogan želi da Meloni prestane pušiti. Macron: Nemoguće

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan dobio je novu metu u svom ratu protiv cigareta — talijansku premijerku Giorgiu Meloni.
Na marginama mirovnog summita u Egiptu, čiji je cilj bio zaustaviti rat u Gazi, Erdogan je obećao Meloni da će smisliti način kako da je nagovori da prestane pušiti, javlja Politico.
"Izgledate sjajno. Ali moram vas nagovoriti da prestanete pušiti“, rekao joj je Erdogan, prema snimci koju je objavio talijanski dnevnik Il Foglio i drugi mediji.
No francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je stajao pokraj njih, rekao je Erdoganu uz smijeh: "Nemoguće!".
"Znam, znam“, odgovorila je Meloni, uz šalu da bi prestanak pušenja mogao učiniti da postane manje druželjubiva. "Ne želim nekoga ubiti“, dodala je.
U knjizi nastaloj na temelju niza intervjua, Meloni je priznala da je ponovno počela pušiti nakon što je prestala na 13 godina. Također je rekla da joj je pušenje pomoglo da se lakše zbliži s drugim političarima, među kojima je i tuniski predsjednik Kais Saied.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
