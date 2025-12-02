EU bi mogao odgoditi automobilski paket za siječanj

Povjerenik je nagovijestio da bi Komisija mogla biti otvorena prema pozivima Berlina za većom fleksibilnošću u vezi trenutačnog cilja, koji zapravo zabranjuje prodaju novih automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem od 2035., uključujući zahtjeve da se dopuste plug-in hibridi i "jako učinkoviti" motori s unutarnjim izgaranjem.