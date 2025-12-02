EU bi mogao odgoditi automobilski paket za siječanj

Europska komisija mogla bi odgoditi objavu paketa za potporu automobilskom sektoru, uključujući moguće ublažavanje svoje odluke o postupnom ukidanju motora s unutarnjim izgaranjem do 2035., za što su se zauzimali Njemačka i proizvođači automobila, objavio je Handelsblat.
Europski povjerenik za promet Apostolos Tzitzikostas rekao je za njemački poslovni list od ponedjeljka da bi paket mogao biti odgođen za "nekoliko tjedana".
Komisija je paket, prema prvim planovima, trebala objaviti 10. prosinca.
Bruxelles "jako naporno" radi kako bi iznio prijedloge ovaj mjesec, ali možda neće biti spremni do početka siječnja, rekao je povjerenik.
"Još radimo na tome. Želimo iznijeti automobilski paket koji je zaista obuhvatan i pokriva sve potrebne aspekte", dodao je.
Povjerenik je nagovijestio da bi Komisija mogla biti otvorena prema pozivima Berlina za većom fleksibilnošću u vezi trenutačnog cilja, koji zapravo zabranjuje prodaju novih automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem od 2035., uključujući zahtjeve da se dopuste plug-in hibridi i "jako učinkoviti" motori s unutarnjim izgaranjem.
"Otvoreni smo prema svim tehnologijama", rekao je povjerenik, dodajući da je pismo njemačkog kancelara Friedricha Merza u kojem su iznesene predložene promjene koje podržava industrija "jako pozitivno primljeno".
