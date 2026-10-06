Počinje složena borba za vlast
BiH nakon izbora: Objavljeni rezultati, većina mandata nacionalnim strankama
Dok se u Središnjem izbornom povjerenstvu BiH (SIP) u Sarajevu nastavljaju zbrajati cjeloviti rezultati nedjeljnih općih izbora, projekcije broja osvojenih mandata ukazuju da će se na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti velika koalicija triju nacionalnih stranaka, a one će biti okosnica vlasti i u entitetima.
SIP je u utorak objavio kako su utvrdili rezultate glasanja s gotovo 97 posto biračkih mjesta odnosno prebrojali glasove milijun i 385 tisuća birača od čega je njih 95 posto bilo važećih, a oko 60 tisuća odnosno 4,4 posto nevažećih.
Rezultati utvrđeni do utorka pokazali su kako će Stranka demokratske akcije (SDA) u Zastupničkom domu državnog parlamenta koji ima 42 zastupnika pojedinačno biti najjača s devet mandata.
Drugi po snazi bit će Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika koji je izborio šest mandata.
Slijedi SDP BiH s pet mandata te HDZ BiH s četiri dok će Stranka za BiH (SBiH) te Komšićev DF i Pokret sigurna Srpska (PSS) banjolučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića imati po dva zastupnika. Potom slijedi niz stranaka s po jednim mandatom.
Nova vladajuća koalicija mora osigurati natpolovičnu većinu glasova pri čemu su HDZ BiH i SNSD neizbježni partneri, a SDA treba dodatne saveznike među strankama koje dolaze iz Federacije. Sada se kao matematički logični izbor nameće SBiH i u tom bi slučaju trebalo 'pronaći' još jedan dodatni glas.
Teorijski je moguće da se u političku trgovinu uključi i SDP BiH i pokuša okupiti šaroliku koaliciju iz Federacije iza koje stoji bošnjačko biračko tijelo, ali u njoj bi moralo biti najmanje pet stranaka pa se to čini malo vjerojatnim.
U konačnici će ishod bitke za vlast u državi ovisiti o omjeru snaga u Domu naroda parlamenta BiH koji tek treba biti izabran. Tko bude imao tri od pet zastupnika u svakom od tri nacionalna kluba bit će neizbježan partner u vlasti jer će kontrolirati kvorum u Domu naroda bez čijih odluka ne može stupiti na snagu nijedan zakon.
Entitetski parlamenti
SDA će u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH imati 32 od 98 zastupnika, SDP BiH je osvojio 16 mandata, HDZ BiH sa svojim partnerima 14 dok je SBiH osvojila devet mandata. Slijede Narod i pravda (NiP) Elmedina Konakovića sa sedam te DF sa šest mandata, a potom niz manjih stranaka s jednim do najviše četiri mandata.
Matematika pokazuje da SDA i HDZ BiH uz SBiH kao partnera imaju solidnu natpolovičnu većinu dok bi alternativno rješenje po kojemu bi umjesto SDA u vlasti bio SDP zahtijevalo kompliciranu višestranačku koaliciju.
No i u Federaciji puno toga ovisi o tome kakav će biti sastav entitetskog Doma naroda kojega čine klubovi Hrvata, Srba i Bošnjaka s po 23 zastupnika te klub ostalih u kojemu je njih 11.
Oni se biraju iz sastava novoizabranih županijskih skupština pri čemu je izvjesno kako će SDA imati većinu u klubu Bošnjaka a HDZ BiH u klubu Hrvata no moguće je da SDP kontrolira većinu u klubu Srba i ostalih.
Znatno lakši posao imat će Dodik u Republici Srpskoj. Njegova je stranka, prema projekcijama, osvojila 34 mjesta u parlamentu koji broji 83 zastupnika. Uz to može računati na 14 mandata svojih dosadašnjih koalicijskih partnera što mu omogućava stabilnu vladajuću većinu.
SIP bi konačne i službene rezultate izbora u BiH trebao objaviti do početka studenoga, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu tijela vlasti.
Prvo na redu je Predsjedništvo BiH koje treba biti konstituirano u roku od 15 dana od objave konačnih rezultata pa bi novi državni vrh u kojemu će uz Filipović biti i Denis Bećirović te SNSD-ova Željka Cvijanović trebao profunkcinirati sredinom narednog mjeseca.
Sukladno utvrđenom modelu etničke rotacije, Cvijanović treba postati prvom predsjedateljicom novog Predsjedništva BiH, a nakon osam mjeseci na tom će je mjestu zamijeniti Filipović.
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