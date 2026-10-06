BiH nakon izbora: Objavljeni rezultati, većina mandata nacionalnim strankama

U konačnici će ishod bitke za vlast u državi ovisiti o omjeru snaga u Domu naroda parlamenta BiH koji tek treba biti izabran. Tko bude imao tri od pet zastupnika u svakom od tri nacionalna kluba bit će neizbježan partner u vlasti jer će kontrolirati kvorum u Domu naroda bez čijih odluka ne može stupiti na snagu nijedan zakon.