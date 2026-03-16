FOTO, VIDEO / Izrael: Uništili smo avion iranskog ajatolaha

Izraelska vojska priopćila je da je njezino ratno zrakoplovstvo u noći s ponedjeljka na utorak uništilo zrakoplov koji je koristio pokojni iranski vrhovni vođa Ali Hamenei u, kako su naveli, „preciznom napadu“ na zračnu luku Mehrabad u glavnom gradu Teheranu, javlja Al Jazeera.