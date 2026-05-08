Europska država planira uvesti elektronske narukvice za nadzor djece

Kriminalne bande u Švedskoj sve češće vrbuju djecu za počinjenje kaznenih djela, znajući da neće završiti u zatvoru ako budu uhvaćena jer je dobna granica kaznene odgovornosti 15 godina.
Oglas
Švedska je u četvrtak objavila da planira uvesti elektroničke narukvice za nadzor djece koja su u riziku od vrbovanja u kriminalne bande, što je najnovija mjera vlade usmjerena na suzbijanje smrtonosnog nasilja bandi, piše Euronews.
Vlasti bi mogle dodjeljivati narukvice djeci i mladima starijima od 13 godina, priopćila je vlada, procjenjujući da bi između 50 i 100 mladih bilo pod nadzorom kako bi se osiguralo poštivanje policijskog sata koji određuju socijalne službe.
Kriminalne bande u Švedskoj sve češće koriste djecu i mlade za počinjenje ubojstava i drugih nasilnih djela, znajući da neće završiti u zatvoru ako budu uhvaćeni jer je dobna granica kaznene odgovornosti dosad bila 15 godina.
Od 1. srpnja ta će se granica sniziti na 13 godina za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje četiri godine zatvora.
Elektronička narukvica bila bi osmišljena tako da izgleda „poput sata ili narukvice, kako ne bi bila toliko očita ni stigmatizirajuća” kao narukvice za gležanj koje nose osuđeni kriminalci, rekla je ministrica socijalne skrbi Camilla Waltersson Grönvall novinarima.
Dodala je kako postoji „173 djece mlađe od 15 godina za koju se sumnja da su sudjelovala u ubojstvima ili planiranju ubojstava”.
Osim toga, prošle godine vođena su 52 takozvana dokazna postupka protiv djece, pravnog procesa u kojem sud odlučuje je li dijete mlađe od dobne granice kaznene odgovornosti krivo, iako ne može biti kažnjeno.
Prijedlog o elektroničkim narukvicama naišao je na kritike organizacija za prava djece, Švedskog nacionalnog vijeća za prevenciju kriminala i UNICEF-a, koji su izrazili zabrinutost zbog građanskih prava djece. Švedska policija od listopada 2025. smije prisluškivati elektroničku komunikaciju djece mlađe od 15 godina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas