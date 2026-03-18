KRIMINALNE MREŽE

Sigurnosna služba: Ove tri države najveće su prijetnje Švedskoj

Hina
18. ožu. 2026. 10:32
Police officers stand guard outside the adult education center Campus Risbergska. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Rusija, Kina i Iran najveće su prijetnje Švedskoj, izjavila je u srijedu Švedska sigurnosna služba (SAPO) u godišnjem izvješću o prijetnjama s kojima se zemlja suočava.

Sigurnosna policija posljednjih je godina upozoravala na rastuće prijetnje, prije svega od ruske države koja je sve sklonija rizičnim pothvatima u podršci svom ratu u Ukrajini, uključujući i destabilizirajuće hibridne napade diljem Europe.

Iran je također dugo označen kao ozbiljna prijetnja, a vlasti su primijetile kako državni akteri koriste kriminalne mreže u Švedskoj, koja se posljednje desetljeće suočavala s valom kriminala povezanih s bandama, za izvršavanje nasilnih djela.

"Američko-izraelska vojna operacija protiv Irana i protumjere koje je Iran proveo povećale su prijetnju američkim, izraelskim i židovskim ciljevima u Švedskoj", rekla je u izvješću šefica sigurnosne službe Charlotte von Essen.

