Sigurnosna služba: Ove tri države najveće su prijetnje Švedskoj

Rusija, Kina i Iran najveće su prijetnje Švedskoj, izjavila je u srijedu Švedska sigurnosna služba (SAPO) u godišnjem izvješću o prijetnjama s kojima se zemlja suočava.
Oglas
Sigurnosna policija posljednjih je godina upozoravala na rastuće prijetnje, prije svega od ruske države koja je sve sklonija rizičnim pothvatima u podršci svom ratu u Ukrajini, uključujući i destabilizirajuće hibridne napade diljem Europe.
Iran je također dugo označen kao ozbiljna prijetnja, a vlasti su primijetile kako državni akteri koriste kriminalne mreže u Švedskoj, koja se posljednje desetljeće suočavala s valom kriminala povezanih s bandama, za izvršavanje nasilnih djela.
"Američko-izraelska vojna operacija protiv Irana i protumjere koje je Iran proveo povećale su prijetnju američkim, izraelskim i židovskim ciljevima u Švedskoj", rekla je u izvješću šefica sigurnosne službe Charlotte von Essen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas