Nova multinacionalna borbena skupina NATO-a namijenjena odvraćanju Rusije od napada na zemlje na istočnom krilu vojnog saveza bit će raspoređena u Finskoj ovog ljeta, rekla je u srijedu švedska visoka časnica, čija će zemlja predvoditi te snage.
"Nadamo se da ćemo moći početi ovog ljeta", s prvim elementima raspoređenima "početkom ljeta", rekla je novinarima voditeljica švedskih združenih operacija, viceadmiralica Ewa Skoog Haslum.
NATO raspoređuje multinacionalne bataljune u osam zemalja na istočnom krilu, u Estoniju, Latviju, Litvu, Poljsku, Slovačku, Mađarsku, Rumunjsku i Bugarsku.
Finska, koja dijeli 1340 kilometara granice s Rusijom i pridružila se NATO-u 2023. godine, do sada nije imala nijedan bataljun na svom tlu, iako je to načelo dogovoreno još 2024.
Švedska, koja se pridružila NATO-u 2024. godine, predvodit će ovu multinacionalnu skupinu u Finskoj i rasporedit će bataljun od nekoliko stotina ljudi koji bi se u slučaju krize mogao povećati na razinu brigade, odnosno gotovo 5000 vojnika.
Skoog Haslum je rekla da će se taktičkoj skupini NATO-a u Finskoj pridružiti i norveški, britanski i talijanski kontingent.
"Francuska je također izrazila interes za raspoređivanje kopnenih snaga u Finskoj", rekla je Skoog Haslum, ukazujući na interes Pariza za obuku u "subarktičkoj klimi".
Pariz doista planira rasporediti "borbenu jedinicu" ekvivalentnu satniji do 200 vojnika u Finskoj u iduće dvije godine, prema francuskoj vojsci. Ta će prisutnost biti "koordinirana s NATO-ovom taktičkom skupinom, ali neće biti integrirana u nju", precizirao je isti izvor.
