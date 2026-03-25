Oglas

multinacionalne snage

Članica NATO-a prvi puta raspoređuje bataljun na svom teritoriju: "Nadamo se da ćemo početi ovog ljeta"

Hina
Hina
|
25. ožu. 2026. 14:33
Defence Minister of Finland Antti Hakkanen and Defence Minister of Sweden Pal Jonson speak to the press conference
Lehtikuva/Jouni Porsanger via REUTERS

Nova multinacionalna borbena skupina NATO-a namijenjena odvraćanju Rusije od napada na zemlje na istočnom krilu vojnog saveza bit će raspoređena u Finskoj ovog ljeta, rekla je u srijedu švedska visoka časnica, čija će zemlja predvoditi te snage.

Oglas

"Nadamo se da ćemo moći početi ovog ljeta", s prvim elementima raspoređenima "početkom ljeta", rekla je novinarima voditeljica švedskih združenih operacija, viceadmiralica Ewa Skoog Haslum.

NATO raspoređuje multinacionalne bataljune u osam zemalja na istočnom krilu, u Estoniju, Latviju, Litvu, Poljsku, Slovačku, Mađarsku, Rumunjsku i Bugarsku. 

Finska, koja dijeli 1340 kilometara granice s Rusijom i pridružila se NATO-u 2023. godine, do sada nije imala nijedan bataljun na svom tlu, iako je to načelo dogovoreno još 2024.

Švedska, koja se pridružila NATO-u 2024. godine, predvodit će ovu multinacionalnu skupinu u Finskoj i rasporedit će bataljun od nekoliko stotina ljudi koji bi se u slučaju krize mogao povećati na razinu brigade, odnosno gotovo 5000 vojnika. 

Skoog Haslum je rekla da će se taktičkoj skupini NATO-a u Finskoj pridružiti i norveški, britanski i talijanski kontingent.

"Francuska je također izrazila interes za raspoređivanje kopnenih snaga u Finskoj", rekla je Skoog Haslum, ukazujući na interes Pariza za obuku u "subarktičkoj klimi".

Pariz doista planira rasporediti "borbenu jedinicu" ekvivalentnu satniji do 200 vojnika u Finskoj u iduće dvije godine, prema francuskoj vojsci. Ta će prisutnost biti "koordinirana s NATO-ovom taktičkom skupinom, ali neće biti integrirana u nju", precizirao je isti izvor.

Teme
Istočno krilo NATO-a Multinacionalne snage NATO u Finskoj Raspoređivanje trupa Švedska i Finska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ