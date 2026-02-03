Politico: Macron postaje "lider bez stvarne moći"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron neće se dugo veseliti usvajanju proračuna za 2026. godinu. Kada bude odobren, on će biti "lider bez stvarne moći“ sve do predsjedničkih izbora idućeg proljeća.
Sadašnji i bivši ministri, zastupnici i politički savjetnici – uključujući troje Macronovih saveznika – rekli su za Politico da, sada kada je borba oko proračuna završena i zabrinutost građana i tržišta ublažena, cijeli ciklus francuske politike prelazi u predizborni režim.
Najprije slijede općinski izbori sljedećeg mjeseca, na kojima će birači u više od 35.000 francuskih općina birati gradonačelnike i gradska vijeća.
Zatim će se sva pozornost preusmjeriti na utrku za predsjedničku funkciju. Macron se ne može ponovno kandidirati zbog ograničenja mandata, a ankete pokazuju da bi ga mogao zamijeniti kandidat krajnje desnice iz Nacionalnog okupljanja.
"To je kraj njegova mandata“, rekao je bivši savjetnik blizak premijeru Sébastienu Lecornuu, komentirajući usvajanje proračuna.
Gabriel Attal, bivši premijer kojeg je izabrao Macron, a koji sada vodi Macronovu stranku, potvrdio je u intervjuu za francuske medije prošlog mjeseca da je svom timu rekao kako proračun označava "kraj“ Macronova drugog mandata.
"Stojim iza onoga što sam rekao“, izjavio je Attal za FranceInfo.
Kao predsjednik, Macron i dalje snažno utječe na vanjsku politiku i obranu, dva područja koja će ga zadržati na svjetskoj pozornici s obzirom na geopolitičke potrese izazvane drugim mandatom Donalda Trumpa u SAD-u.
Međutim, unutarnja politika trpi posljedice izvanrednih izbora 2024. godine, koji su doveli do parlamenta bez većine.
Lecornu je uspio izbjeći pad vlade zbog usvajanja proračuna (što nije pošlo za rukom njegovoj dvojici prethodnika) zahvaljujući političkoj spretnosti, kompromisima i nekoliko hrabrih odluka.
To je uključivalo pauziranje Macronove ključne reforme mirovinskog sustava, koja je povisila dobnu granicu za odlazak u mirovinu.
"Lecornu je bio dovoljno pametan da prođe kroz proračunsku fazu i uspješno je privede kraju. To je vrijedno pohvale, s obzirom na to da Barnier i Bayrou nisu uspjeli, a on je to učinio s velikom vještinom“, rekao je jedan ministarski savjetnik.
No Lecornuova odluka da u nadolazećim tjednima prednost daje neproblematičnim mjerama upućuje na poteškoće koje slijede.
Lecornu također planira ranije započeti rad na fiskalnim planovima Francuske za 2027. godinu kako bi pokušao spriječiti treću uzastopnu proračunsku krizu.
"Predsjednički izbori bit će 2027. Prije toga moramo se dogovoriti o osnovnom smjeru koji će omogućiti zemlji da napreduje“, izjavila je u četvrtak glasnogovornica vlade Maud Bregeon za Sud Radio.
Lecornu je više puta naglašavao da njegova vlada treba biti odvojena od predsjedničke utrke, okrivljujući "stranačke apetite“ i za proračunsku krizu i za pad svoje 14-satne vlade, koju je na kraju zamijenio manje ambiciozan ministarski tim.
Ipak, ironično je da neki francuski dužnosnici i zastupnici sada tvrde kako je premijer možda sam sebe lansirao u sferu predsjedničkih kandidata zahvaljujući uspjehu s proračunom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare