FOTO / Bijela kuća objavila fotografiju: "No games. FAFO"

Bijela kuća objavila je crno-bijelu fotografiju predsjednika Donalda Trumpa ispred zrakoplova Air Force One uz poruku "No games. FAFO.", što je izazvalo snažne reakcije na društvenim mrežama.
Što je FAFO?
FAFO je internetski sleng koji znači "Fuck Around and Find Out" - u slobodnijem prijevodu: "Zezaš se i saznaš" ili "Igraš se vatrom pa vidiš što ćeš dobiti". Riječ je o upozorenju da će nečije provokativne ili opasne poteze pratiti ozbiljne posljedice, poruka u stilu: "Ne igraj se s nama."
Izraz potječe iz američkog slenga i godinama se koristi na internetu, posebno na društvenim mrežama poput X-a, TikToka i Reddita. Često se koristi kao prijetnja, upozorenje ili izraz zadovoljstva kad netko "dobije ono što je zaslužio", a sličan je frazi "Play stupid games, win stupid prizes", piše Index.
