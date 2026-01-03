FOTO / Bijela kuća objavila fotografiju: "No games. FAFO"

FAFO je internetski sleng koji znači "Fuck Around and Find Out" - u slobodnijem prijevodu: "Zezaš se i saznaš" ili "Igraš se vatrom pa vidiš što ćeš dobiti". Riječ je o upozorenju da će nečije provokativne ili opasne poteze pratiti ozbiljne posljedice, poruka u stilu: "Ne igraj se s nama."