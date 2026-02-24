POKAZIVANJE MIŠIĆA
FOTO / Iran je okružen sa svih strana: Ovo su položaji s kojih ga Amerikanci mogu napasti
Početkom ove godine, Sjedinjene Američke Države pokrenule su jedno od najopsežnijih vojnih raspoređivanja na Bliskom istoku u novijem razdoblju, s jasnim fokusom na Iran. A sve je kulminiralo posljednjih dana jer se na području Bliskog istoka nalazi oko trećine američke ratne mornarice.
U trenutku dok Iran potresaju masovni prosvjedi, a iz Washingtona stižu oštre poruke, američke snage ubrzano jačaju prisutnost u regiji i uspostavljaju široku operativnu mrežu iz koje je moguće pokrenuti složene vojne zahvate.
Procjenjuje se da je ondje već raspoređeno oko 40.000 američkih vojnika, a dodatne zračne i pomorske snage dodatno učvršćuju dojam spremnosti za brzo djelovanje. Posebnu težinu ima dolazak dviju nosačkih skupina, uz premještanje desetaka suvremenih borbenih zrakoplova u baze raspoređene oko Irana, od Jordana do Indijskog oceana, prenosi AP.
Muwaffaq Salti i Diego Garcia
Temelj američke vojne projekcije čini razgranata mreža zračnih baza koja praktički zatvara većinu ključnih prilaza Iranu. Središnje mjesto zauzima baza Al Udeid u Katru, najveći američki vojni kompleks u regiji i istureno zapovjedno središte CENTCOM-a. Ondje je smješteno više od 10.000 pripadnika vojske, a baza služi kao logističko i operativno čvorište, uključujući flotu tankera KC-135 presudnih za dugotrajne zračne misije.
U posljednje vrijeme dodatnu važnost dobila je jordanska baza Muwaffaq Salti, gdje je raspoređeno oko 35 lovaca-bombardera F-15E Strike Eagle. Time je ojačana udarna sposobnost na zapadnom smjeru prema Iranu, a Jordan se pritom smatra stabilnim i pouzdanim partnerom za ofenzivne operacije.
U UAE-u baza Al Dhafra prima F-22 Raptore, dok saudijska baza Prince Sultan ima ključnu ulogu u protuzračnoj i proturaketnoj obrani zahvaljujući sustavima Patriot i THAAD.
Posebno mjesto u toj strategiji zauzima Diego Garcia, britanski atol u Indijskom oceanu. Njegova udaljenost od iranskog teritorija čini ga sigurnom točkom za raspoređivanje strateških bombardera B-2 Spirit, koji su, prema navodima, korišteni u napadima na iranska nuklearna postrojenja u lipnju 2025. A kako je u to vrijeme izgledala američka vojna prisutnost na Bliskom istoku, možete vidjeti na karti ispod.
USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford
Osim zračnih kapaciteta, SAD je u regiju uputio i snažnu pomorsku silu. Nakon gotovo godinu dana, u području pod nadležnošću CENTCOM-a ponovno djeluju dvije udarne skupine nosača zrakoplova. USS Abraham Lincoln uplovio je u Arapsko more krajem siječnja, a uskoro će mu se pridružiti i USS Gerald R. Ford, najnoviji i najveći nosač u američkoj floti.
Ove dvije skupine zajedno raspolažu s više od 150 letjelica, među kojima su F-35C, F/A-18 Super Hornet i EA-18G Growler. U pratnji su razarači i krstarice opremljeni krstarećim projektilima Tomahawk, sposobnima za precizne udare na velike udaljenosti. Operacije se koordiniraju iz zapovjedništva Pete flote u Bahreinu, koje nadzire i strateški iznimno važan Hormuški tjesnac.
Iza vidljivog rasporeda borbenih sredstava stoji opsežna logistička infrastruktura. Kuvajtski Camp Arifjan služi kao središte za opskrbu i potporu kopnenim snagama, dok je posljednjih tjedana uspostavljen intenzivan zračni most. Teretni zrakoplovi C-17 i C-5 kontinuirano prevoze ljude i opremu, a povećan broj tankera upućuje na planiranje dugotrajnih operacija s višestrukim dopunama goriva u zraku.
Dodatna prisutnost u bazama poput Erbila u Iraku i Incirlika u Turskoj zaokružuje operativni okvir, omogućujući američkim zapovjednicima djelovanje iz više pravaca i prilagodbu različitim scenarijima.
No, vojni analitičari naglašavaju i da se pojačano američko prisustvo može objasniti i pokušajem zaustavljanja iranske odmazde na američke saveznike, vojne baze u dometu Irana i druge potencijalne ciljeve u kojima bi mogli stradati civili.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare