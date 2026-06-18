kršenje primirja
MAPA / Izrael usmrtio troje u Libanonu unatoč američko-iranskom sporazumu, IDF objavio kartu okupacije
Izraelski napadi na jug Libanona nastavljeni su unatoč sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana, koji predviđa prekid vojnih operacija na svim bojištima.
Prema navodima libanonskih državnih medija, najmanje tri osobe poginule su u izraelskim zračnim napadima na jugu Libanona dan nakon što su SAD i Iran potpisali privremeni sporazum kojim se poziva na okončanje rata na svim frontama, uključujući Libanon, prenosi Al Jazeera.
Libanonska državna novinska agencija NNA izvijestila je u četvrtak da je izraelski napad dronom pogodio automobil u blizini mjesta Kfar Tebnit, pri čemu su poginule dvije osobe.
U odvojenom izraelskom napadu na mjesto Zabadin poginula je još jedna osoba.
NNA je također izvijestila da su dvije osobe ranjene u napadu izraelskog drona na mjesto Beit Yahoun u pokrajini Nabatieh.
Napadi su izvedeni dok je Izrael pod pritiskom da prekine vojne operacije u Libanonu i povuče sve okupacijske snage, u skladu sa sporazumom između SAD-a i Irana kojim je produljeno primirje.
Izrael objavio kartu svojih položaja u Libanonu
Izraelska vojska u četvrtak je objavila kartu koja prikazuje sadašnje položaje njezinih snaga unutar južnog Libanona.
Prema toj karti, izraelske snage nalaze se do približno 10 kilometara unutar libanonskog teritorija, uz tzv. „Žutu liniju”, model sličan sigurnosnom pojasu koji Izrael primjenjuje u Pojasu Gaze.
Karta obuhvaća ne samo kopneni nego i dio libanonskog morskog teritorija.
Prema mišljenju stručnjaka za pomorsko pravo, takva prisutnost predstavljala bi kršenje libanonsko-izraelskog sporazuma o razgraničenju morskih granica iz 2022. godine ako bi Izrael nastavio okupirati to područje.
U tom morskom pojasu nalazi se i plinsko nalazište Qana, čija su istraživačka prava sporazumom iz 2022., postignutim uz američko posredovanje, izričito zajamčena Libanonu.
Pritisak na Netanyahua
Istodobno se izraelski premijer Benjamin Netanyahu suočava s pritiskom dijela svoje stranke da zauzme oštriji stav prema SAD-u kada je riječ o Libanonu.
„Premijer Netanyahu mora Trumpu reći: dosta je bilo”, izjavio je za Reuters zastupnik vladajućeg Likuda Moshe Saada.
„Moja je dužnost braniti Izraelce, a povlačenje iz Libanona u ovom trenutku predstavlja egzistencijalnu prijetnju Izraelu. Dužnost nalaže da napadamo Libanon posvuda, neprekidno, maksimalnom snagom i bez ikakve proporcionalnosti.”
Hezbolah odbacuje jednostrano primirje
Izvještavajući iz Bejruta, novinarka Al Jazeere Zeina Khodr rekla je da je posljednjih dana došlo do smanjenja intenziteta nasilja.
„Više ne gledamo intenzivnu izraelsku kampanju bombardiranja širom juga Libanona, ali posljednjih dana i dalje svjedočimo izraelskim napadima dronovima koji uzrokuju žrtve.”
Khodr navodi da se Hezbolah osjeća ojačanim nakon sporazuma između SAD-a i Irana te vjeruje da mu je Iran dao dodatnu političku i stratešku težinu.
„Hezbolah odgovara na te napade i jasno poručuje da neće prihvatiti jednostrano primirje. Zapravo, izraelska vojska priznala je da je jedan njezin vojnik poginuo, a više ih je ranjeno u dvama napadima Hezbolaha na jugu Libanona.”
Dodala je da Hezbolah libanonskoj vladi poručuje kako ne namjerava prihvatiti razoružavanje.
Rat Izraela protiv Libanona odnio gotovo 4.000 života od 2. ožujka
Od početka izraelskog rata protiv Libanona 2. ožujka poginulo je najmanje 3.912 ljudi, 11.873 osobe su ranjene, a više od milijun ljudi je raseljeno, prema najnovijem priopćenju Centra za hitne zdravstvene operacije pri Ministarstvu javnog zdravstva Libanona.
Među poginulima nalaze se stotine djece, žena i zdravstvenih djelatnika.
Podaci odražavaju razmjere sukoba koji traje već mjesecima i koji je izazvao jednu od najvećih humanitarnih kriza u novijoj povijesti Libanona, uz velika razaranja infrastrukture i masovno raseljavanje stanovništva, osobito na jugu zemlje.
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