JD Vance Izraelu: "Mi smo jedini prijatelji koje još imate”

AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Američki potpredsjednik JD Vance upozorio je Izrael da su Sjedinjene Države jedini prijatelj koji mu je preostao te da se ne može „ubijati” do rješenja svojih problema.

Podijeli

Oglas

Vance je pozvao tvrdolinijaše u vladi premijera Benjamina Netanyahua da se „probude” i ublaže svoje kritike sporazuma s Iranom koji nastoji postići predsjednik Donald Trump, prenosi Yahoo News.

Mnogi u Izraelu, uključujući i samog Netanyahua, navodno su nezadovoljni ustupcima sadržanima u „memorandumu o razumijevanju” koji je Washington ispregovarao s Teheranom.

U neuobičajeno oštrim izjavama u četvrtak Vance je također optužio Izrael da je praktično sabotirao mirovne pregovore bombardiranjem civila u Libanonu.

„Napadaju predsjednika SAD-a osobno”

„Vidjeli ste ljude unutar Netanyahuova kabineta koji su javno napali sporazum, a na neki način i vrlo osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država”, rekao je Vance novinarima tijekom konferencije za medije.

Nastavio je:

„Trump je jedini šef države u cijelom svijetu koji je u ovom trenutku naklonjen izraelskoj državi."

Dodao je:

„Da sam ja član izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je ostao bilo gdje u svijetu.”

„Izrael se mora probuditi i suočiti sa stvarnošću”

Brojni izraelski saveznici, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Kanadu, posljednjih su mjeseci kritizirali ono što smatraju nepotrebnim civilnim žrtvama i patnjama uzrokovanima izraelskim vojnim operacijama u Gazi i Libanonu.

“If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.”



US Vice President JD Vance rebuked Israeli cabinet members in a departure from his usual pro-Israel rhetoric pic.twitter.com/MTvbj4HId5 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 19, 2026

Istraživanja javnog mnijenja također pokazuju da je ugled Izraela među Amerikancima znatno pao.

Vance je istaknuo i vojnu ovisnost Izraela o SAD-u:

„Tijekom posljednja tri mjeseca dvije trećine obrambenog naoružanja koje je štitilo vašu domovinu proizvedeno je američkim rukama i plaćeno američkim poreznim dolarima.”

Zaključio je upozorenjem:

„Svatko u Izraelu tko misli da je njegov najveći problem predsjednik Sjedinjenih Država treba se probuditi i suočiti sa stvarnošću situacije u kojoj se ta zemlja nalazi.”