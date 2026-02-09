Kamenjecki za N1: Ukrajinci nisu spremni na ustupke

Profesor s Instituta za međunarodne odnose, Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana gdje je komentirao u kakvim uvjetima živi Kijev dok ga Rusi neprestano napadaju
"Dosta je teško živjeti sada u Kijevu. Uništena je kompletna energetska struktura koja osigurava normalan život. U svakom trenutku u Kijevu su dvije trećine grada bez struje.
U mojoj regiji, koja je najviše stradala, otprilike smo 20 sati na dan bez struje i četiri sata sa strujom. Imamo samo ledenu vodu i jedno malo grijanje. To je sve što imamo", rekao je Kamenjecki i dodao da su u Kijevu temperature trenutno oko minus 20.
"Ima snijega i dosta je hladno. U mom stanu je oko plus 16, ali nekima je oko plus pet", dodao je.
Ukrajinci ne žele kapitulaciju
"Ukrajinci nisu spremni na ustupke i to potvrđuju sociološka ispitivanja. Između 60 i 70 posto ljudi ne žele da Ukrajina pristane na kapitulaciju.
Prvi udar po energetskoj strukturi bio je 10. listopada 2022. godine. Od tog trenutka mi se stalno borimo da nadoknadimo sve što gubimo", kaže Kamenjecki.
"Rusi stalno mijenjaju taktike"
Kamenjecki je komentirao i zračne napade Rusa.
"Rusi stalno mijenjaju taktiku odnosno način vođenja zračnih napada. Prvo su bili napadi dronovima, pa balistički projektili pa krstareće rakete i onda su shvatili da je najbolje sve odjednom", kaže i dodaje da je situacija dosta dramatična.
Odgovorio je i na pitanje uspijeva li Ukrajina uzvratiti Rusima?
"To je zapravo jedini način da i u Rusiji ljude shvate što je to rat i kakva je cijena rata. Mislim da čak i Ukrajina pokušava istu taktiku - pogoditi neke ciljeve poput ruske energetike", smatra Kamenjecki.
Orban: Ukrajina je naš neprijatelj
Kamenjecki je komentirao kako je u Ukrajini odjeknula ova jučerašnja Orbanova izjava.
"Mađarska već duže vremena nema baš prijateljski odnos s Ukrajinom i to je vjerojatno jedan povijesni kompleks koji Mađari imaju sa svim susjedima, ne samo s Ukrajinom - jedan problem koji se vuče iz povijesti. Orban, koji taj problem pokušava pokazati svojim biračima, njemu to vjerojatno ide u korist kao nekom zaštitniku mađarskih interesa", misli Kamenjecki.
Odjeci pregovora u Abu Dhabiju
"Što se tiče pregovara u Abu Dhabiju - oni su došli do nekih rezultata što se tiče manjih pitanja kao razmjene zarobljenika, ali glavno pitanje (teritorij) to ne rješavaju", zaključio je Kamenjecki.
