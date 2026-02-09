Kamenjecki za N1: Ukrajinci nisu spremni na ustupke

"Mađarska već duže vremena nema baš prijateljski odnos s Ukrajinom i to je vjerojatno jedan povijesni kompleks koji Mađari imaju sa svim susjedima, ne samo s Ukrajinom - jedan problem koji se vuče iz povijesti. Orban, koji taj problem pokušava pokazati svojim biračima, njemu to vjerojatno ide u korist kao nekom zaštitniku mađarskih interesa", misli Kamenjecki.