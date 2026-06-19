Toplinski val stiže u Europu, temperature idu prema 40 stupnjeva: Evo kako se zaštititi

„Toplinski valovi nisu samo neugodni – oni su među najsmrtonosnijim vremenskim pojavama u Europi, no većina zdravstvenih problema povezanih s vrućinom može se spriječiti jednostavnim mjerama“, rekao je za Euronews Tiago Villanueva, liječnik obiteljske medicine i predsjednik Europske unije liječnika opće i obiteljske medicine.