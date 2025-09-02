Džakarta
FOTO / Veliki protuvladini prosvjedi u Indoneziji, policija suzavcem rastjeruje studente
Indonezijska policija ispalila je suzavac na mnoštvo prosvjednika u blizini dva sveučilišta u velikom regionalnom gradu Bandungu, izjavile su u utorak studentske skupine i vlasti, podižući napetosti oko demonstracija u kojima je od prošlog tjedna poginulo osam ljudi.
Prosvjedi su započeli u glavnom gradu Džakarti, a usmjereni su na povećanu vladinu potrošnju poput pogodnosti za zastupnike, a od tada su se proširili diljem zemlje. Eskalirali su u nerede nakon što je policijsko vozilo udarilo i posljedično usmrtilo vozača taksija-motocikla, a u glavnom je gradu nanesena materijalna šteta od više milijuna dolara.
Vlasti su ispalile suzavac na mnoštvo u blizini kampusa Islamskog sveučilišta u Bandungu (UNISBA) i obližnjeg Sveučilišta Pasundan, više od 140 km od Džakarte, objavile su studentske skupine dviju institucija na Instagramu.
Student Yoga Tadiyalaga Ruchiyat sa sveučilišta Pasundan rekao je da su studenti ljuti zbog incidenta.
"Površine namijenjene obrazovanju neutralne su, sigurna zona", rekao je.
Sveučilišni studenti već se dugo smatraju predvodnicima indonezijske demokracije, preuzevši vodeću ulogu u prosvjedima koji su doveli do svrgavanja autoritarnog vođe predsjednika Suharta 1998. godine.
Policijski dužnosnik Hendra Rošmavan rekao je da vlasti nisu ulazile u kampuse, već su pokušale razbiti mase prosvjednika koji nisu studenti a koji su tražili zaštitu unutar kampusa, dok su mase blokirale ceste u tom području.
Rektor UNISBA-e Harits Numan potvrdio je policijsku izjavu, rekavši da je kampus prosvjednicima služio kao medicinski centar.
Studentsko tijelo UNISBA-e optužilo je sigurnosne snage da pokušavaju ušutkati neslaganje, rekavši da su "brutalno napali" kampus suzavcem.
Predsjednik Prabovo Subianto, koji je bio vojni vođa pod Suhartom, sastao se sa sindikatima, od kojih su se neki pridružili prošlotjednom prosvjedu za povećanje minimalne plaće. Rekao je da je zakonodavcima poručio neka raspravljaju o zakonima o radu, prema izjavi iz njegova ureda.
Zahtjevi radnika
Predsjednik Indonezijske konfederacije sindikata, Said Ikbal, rekao je na konferenciji za novinare da je obavijestio Prabova o zahtjevima radnika, kao što su kraj jeftine radne snage, traženje vanjskih suradnika za obavljanje poslova (outsourcing) i smanjenje poreza na dohodak.
Prabovo je upozorio da će policija i vojska čvrsto stajati protiv nasilnih eskalacija. Policija u Džakarti kaže da je od izbijanja prosvjeda privela više od 1200 ljudi, a gradski dužnosnici izvijestili su o šteti od 3,4 milijuna dolara.
Najmanje osam ljudi poginulo je u prosvjedima, rekao je u ponedjeljak ministar ekonomije Airlanga Hartarto.
Analitičari kažu da su prosvjedi test za Prabovov mandat koji će u listopadu tek navršiti prvu obljetnicu.
Rastuća nejednakost među Indonežanima pridonijela je porastu prosvjeda, rekao je Ahmad Sukarsono, zamjenik direktora konzultantske tvrtke Control Risks, navodeći nedavni dodatak za zastupnike koji je potaknuo javno negodovanje.
"Rastući jaz između bogatih i siromašnih u Indoneziji stvara lako zapaljiv plast suhog sijena. Politike koje ne uzimaju u obzir društvene osjetljivosti poput pogodnosti za parlamentarce tada djeluju kao šibice", rekao je.
Međunarodne skupine za ljudska prava kritizirale su reakciju sigurnosnih snaga.
„Indonezijske vlasti djelovale su neodgovorno tretirajući prosvjede kao izdaju ili terorizam“, rekla je Minakši Ganguli, zamjenica direktora za Aziju organizacije Human Rights Watch.
Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava pozvao je na istragu optužbi da sigurnosne snage krše prava.
Policija u Džakarti priopćila je da je uhitila Delpedra Marhina, direktora neprofitne skupine za pravnu pomoć Lokataru Foundation, zbog optužbi za poticanje nereda među maloljetnicima.
Skupina još nije odgovorila na zahtjev za komentar, ali je poručila da je uhićenje bilo nezakonito.
Indonežani su dodali ružičaste i zelene nijanse svojim slikama na profilima na društvenim mrežama kao odgovor na prosvjede, a neki koriste i hashtag #ResetIndonesia. Navode 25 zahtjeva za vladu, uključujući kraj policijske brutalnosti i osiguranje pristojnih plaća za građane.
