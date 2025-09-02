FOTO / Veliki protuvladini prosvjedi u Indoneziji, policija suzavcem rastjeruje studente

Prosvjedi su započeli u glavnom gradu Džakarti, a usmjereni su na povećanu vladinu potrošnju poput pogodnosti za zastupnike, a od tada su se proširili diljem zemlje. Eskalirali su u nerede nakon što je policijsko vozilo udarilo i posljedično usmrtilo vozača taksija-motocikla, a u glavnom je gradu nanesena materijalna šteta od više milijuna dolara.