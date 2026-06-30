Mediji su objavili da je eksplozivna naprava detonirana na ulazu u zgradu. Nedugo prije eksplozije, kamere za video nadzor su snimile osobu kako ostavlja ruksak na mjestu događaja te potom bježi, prema BFMTV-u koji je citirao monaške sigurnosne vlasti i regionalne novine Monaco-Matin.