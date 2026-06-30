detonirana eksplozivna naprava
VIDEO / Eksplozija u Monaku, među ranjenima jedan od najbogatijih ukrajinskih oligarha
Bogat ukrajinski poduzetnik je jedan od tri osobe ozlijeđene u eksploziji na ulazu u stambenu zgradu u Monaku, prema medijskim izvješćima u utorak dok vlasti istražuju uzroke incidenta i tragaju za osumnjičenikom.
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Monaške vlasti su rekle da su ranjene tri osobe, a lokalni mediji su izvijestili da su dvije u kritičnom stanju. Identiteti žrtava nisu službeno potvrđeni, piše njemačka agencija dpa, ali britanski Telegraph piše kako je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih oligarha, Vadim Jermolajev.
Prema izvješćima, među ozlijeđenima su, osim ukrajinskog poduzetnika, žena u dobi između 50 i 60 godina te tinejdžer iz iste obitelji. Druge osobe su također pretrpjele lakše porezotine te doživjele šok.
Predsjednik monaške vlade Christophe Mirmand je za francusku televiziju BFMTV kazao da su tri ranjene osobe prevezene u bolnicu nakon eksplozije do koje je došlo oko 21 sat u ponedjeljak.
Mirmand je odbio potvrditi je li se radilo o napadu. Dodao je da se incident ove vrste nikada nije dogodio u kneževini.
BREAKING: A powerful explosion has been reported in Monaco after a person allegedly dropped off bags shortly before the blast. pic.twitter.com/cWBBSnfBih— Breaking911 (@Breaking911) June 29, 2026
Mediji su objavili da je eksplozivna naprava detonirana na ulazu u zgradu. Nedugo prije eksplozije, kamere za video nadzor su snimile osobu kako ostavlja ruksak na mjestu događaja te potom bježi, prema BFMTV-u koji je citirao monaške sigurnosne vlasti i regionalne novine Monaco-Matin.
Policija i dalje traga za osumnjičenom osobom. Fotografije koje su objavili mediji prikazuju muškarca kako trči sa crnom kapom na glavi. Stambena zgrada je smještena na trgu blizu granice s Francuskom, a osumnjičenik je navodno pješke pobjegao u francuski grad Beausoleil.
Mirmand je kazao da je oko 50 vatrogasaca i preko 80 policajaca došlo na mjesto događaja. Francuske hitne službe su također pomagale, prema izvorima u francuskom ministarstvu unutarnjih poslova, a francuska i monaška policija su započele zajedničku operaciju kako bi pronašle osumnjičenog.
Monaški princ Albert II. je u priopćenju objavljenom tijekom noći opisao incident kao "kriminalnu eksploziju" i "šok za cijelu zajednicu Monaka". Rekao je da su sve relevantne državne službe aktivirane u bliskoj suradnji s francuskim vlastima kako bi se identificirale odgovorne osobe.
Eric Ciotti, gradonačelnik obližnjeg francuskog grada Nice, događaj je nazvao "napadom" u objavi na društvenoj mreži X te "tragedijom koja je pogodila Monako". Izrazio je podršku za hitne službe, javlja dpa.
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