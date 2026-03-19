FOTO, VIDEO / Trump prijeti da će "masovno dići u zrak" najveće plinsko polje u Iranu. Američki saveznici ne žele slati brodove u Hormuz

Dvadeseti je dan sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana. Donald Trump je upozorio Iran da će “raznijeti” plinsko polje South Pars ako ponovno napadne Katar, te je rekao da Izrael više neće napadati iranska energetska postrojenja. Katar je naredio iranskim sigurnosnim i vojnim atašeima da napuste zemlju nakon što su iranske rakete prouzročile “veliku štetu” na njegovom glavnom plinskom postrojenju u Ras Laffanu. Iran nastavlja s odmazdnim napadima na Izrael nakon ranijeg napada u kojem su poginule četiri osobe u Tel Avivu i na okupiranoj Zapadnoj obali.
09:05
FBI istražuje Trumpovog šefa za protuterorizam koji ga je šokirao ostavkom zbog Irana
Ostavka Joea Kenta, visokog dužnosnika za protuterorizam koji se usprotivio američkom ratu protiv Irana, dobila je dramatičan zaokret u srijedu nakon izvješća da ga Federalni istražni ured (FBI) istražuje zbog navodnog curenja povjerljivih informacija.
08:54
Britanski vojni časnici rade s SAD-om na planovima za Hormuški tjesnac
Ujedinjeno Kraljevstvo poslalo je vojne časnike u SAD kako bi pomogli u izradi planova za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, prema obrambenim dužnosnicima koje citira The Times.
Mala skupina vojnih stručnjaka, koja se sada nalazi u američkom Središnjem zapovjedništvu (US Central Command) u zračnoj bazi MacDill u Tampi na Floridi, zadužena je za pomoć u „razvoju opcija kako omogućiti brodovima prolazak kroz usko grlo za koje se strahuje da bi moglo sadržavati mine“, piše list.
Valja napomenuti kako je iranska Revolucionarna garda (IRGC) obećala nastaviti zatvarati Hormuški tjesnac za „neprijatelje“, što bi značajno poremetilo cijene nafte i globalne pomorske rute.
Trumpov poziv na formiranje međunarodne pomorske koalicije koja bi silom otvorila tjesnac zasad je naišao na slabu podršku.
08:35
Požar nakon što je dron pogodio postrojenje u kuvajtskoj rafineriji
Kuvajtska naftna korporacija priopćila je da je izbio „ograničen požar“ nakon što je dron pogodio operativnu jedinicu u rafineriji Mina al-Ahmadi.
Prema Kuvajtskoj novinskoj agenciji, tvrtka je navela da u incidentu nije bilo ozlijeđenih te da je požar ugašen „u skladu s najvišim sigurnosnim standardima“.
Rafinerija se nalazi oko 50 km južno od grada Kuvajta.
08:34
Napet dan u Bruxellesu: Pet ključnih sukoba koji će obilježiti samit EU-a
Dva rata, klimatski sukobi i zastoj vrijedan 90 milijardi eura s Mađarskom zasjenjuju sastanak EU-a o oživljavanju europskog gospodarstva.
08:29
Iranski Araghchi oštro o Macronovom stavu: "Tužno!“
Iranski ministar vanjskih poslova odgovorio je na objavu Emmanuela Macrona na platformi X, u kojoj je francuski predsjednik pozvao na moratorij na napade na civilnu infrastrukturu.
„Macron nije izgovorio ni jednu riječ osude izraelsko-američkog rata protiv Irana. Nije osudio Izrael kada je raznio skladište goriva u Teheranu, izlažući milijune ljudi toksinima“, napisao je Araghchi.
„Njegova trenutačna ‘zabrinutost’ nije uslijedila nakon izraelskog napada na naša plinska postrojenja. Ona dolazi nakon naše odmazde. Tužno!“
Araghchi je također opisao paket financiranja od 200 milijardi dolara, koji Pentagon navodno traži za rat protiv Irana, kao „porez ‘Izrael na prvom mjestu’“.
08:25
Nakon sastanka u Rijadu, 12 zemalja pozvalo Iran da „odmah zaustavi napade“
Ministri vanjskih poslova Katara, Azerbajdžana, Bahreina, Egipta, Jordana, Kuvajta, Libanona, Pakistana, Saudijske Arabije, Sirije, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata izdali su zajedničko priopćenje u kojem pozivaju Iran „da odmah zaustavi svoje napade“, nakon sastanka održanog u srijedu u Rijadu, javllja Al Jazeera.
Pozvali su Iran da se „suzdrži od bilo kakvih mjera ili prijetnji usmjerenih na zatvaranje ili ometanje međunarodne plovidbe u Hormuškom tjesnacu ili ugrožavanje pomorske sigurnosti u Bab al-Mandebu“ – još jednoj ključnoj pomorskoj točki koja povezuje Crveno more s globalnim trgovačkim rutama.
Ministri su također osudili izraelske napade na Libanon i izrazili potporu njegovoj „sigurnosti, stabilnosti i teritorijalnom integritetu“.
08:23
Profesor: Rat u Iranu ulazi u opasnu fazu
Tri tjedna nakon početka rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana, postaje jasno da dvije strane vode vrlo različite bitke. "Sjedinjene Države i Izrael žele brzu i odlučnu pobjedu. Za Iran je jednostavno otpor i preživljavanje pobjeda", rekao je Mehran Kamrava, profesor na Sveučilištu Georgetown u Kataru.
08:19
Požar u pomorskoj bazi na jugu Iraka nakon udara dronom
Požar je izbio u pomorskoj bazi na jugu Iraka nakon što ju je tijekom noći pogodio dron.
Irački sigurnosni izvor rekao je za Al Jazeeru da se dron srušio u postrojenje za pročišćavanje vode u pomorskoj bazi Umm Qasr, u blizini granice s Kuvajtom.
Snimke s mjesta događaja, koje kruže društvenim mrežama i koje je verificirala Al Jazeera, prikazuju plamen i dim kako se uzdižu s mjesta udara drona.
08:17
Kako rat na Bliskom istoku uništava okoliš
Od mlaznog goriva koje se koristi u bombarderima do otrovnog dima iz zapaljenih skladišta nafte, sukob na Bliskom istoku nanosi znatnu štetu prirodi i klimi.
AFP je intervjuirao stručnjake o ekološkim troškovima rata koji često prolaze ispod radara.
Bombarderi i ratni brodovi
Američki i izraelski zrakoplovi troše znatnu količinu goriva dolaskom do Perzijskog zaljeva i preletima iznad Irana, rekao je Benjamin Neimark sa Sveučilišta kraljice Marije u Londonu.
Neprekidno korištenje tihih bombardera i borbenih zrakoplova jako pridodaje emisiji stakleničkih plinova koji zagrijavaju planet.
"Američka mornarica također ima popriličnu flotu u blizini", rekao je Neimark za AFP.
"To znači da značajan broj američkih vojnika treba neprestano hraniti i pružati im smještaj. Svim tim plutajućim gradovima potrebna je energija", napominje Neimark.
To je dijelom omogućeno dizelskim generatorima, čak i ako je većina nosača zrakoplova na nuklearni pogon, što je izvor energije koji proizvodi daleko manje štetnih emisija od fosilnih goriva.
Mnogi stručnjaci pri procjeni ukupnog utjecaja sukoba na okoliš uzimaju u obzir sve, od proizvodnje oružja i eksploziva do poslijeratnih napora za obnovu.
Prema studiji objavljenoj u recenziranom časopisu One Earth, rat u Gazi generirao je oko 33 milijuna tona ekvivalenta ugljikovog dioksida - količinu usporedivu sa 7,6 milijuna automobila na benzin ili godišnjim emisijama manje zemlje poput Jordana.
Prema procjeni Inicijative za obračunavanje emisija stakleničkih plinova u ratu, rat u Ukrajini uzrokovao je više od 300 milijuna tona dodatnih emisija, što je usporedivo s godišnjom proizvodnjom Francuske.
Klimatski troškovi
Sukob se prelio i na Hormuški tjesnac, ključnu arteriju za prolaz nafte i plina do globalnih tržišta ovisnih o energiji iz Perzijskog zaljeva.
Brodovi koji prevoze ova lako zapaljiva goriva kroz uski plovni put, zajedno s rafinerijama nafte i plina i skladištima u regiji, bili su "meta" u ovom ratu, rekao je Neimark.
"Ovaj sukob je očito drugačiji", rekao je.
"Značajan broj rafinerija već je bio meta. Te su buktinje toksične i imaju ozbiljne klimatske posljedice", upozorava Neimark.
Naftne bušotine zapaljene u Kuvajtu 1990-ih tijekom prvog Zaljevskog rata gasile su se mjesecima, a ispustile su procijenjenih 130 do 400 milijuna tona ekvivalenta ugljikovog dioksida.
Lančana reakcija
Sukob je izbio 28. veljače, a doveo je do naglog porasta cijena nafte i obnovio pozornost na globalni prijelaz na čišće i klimatski prihvatljivije oblike energije.
Andreas Rudinger s Instituta za održivi razvoj i međunarodne odnose rekao je da su ekonomske posljedice rata stavile političare "pod pritisak da smanje teret cijena nauštrb klime".
Bruxelles je suočen s pritiskom da ublaži svoja pravila trgovanja emisijama kao odgovor na nagli porast cijena energije, dok su druge vlade poduzele korake kako bi pomogle vozačima s cijenama goriva.
Ali tu je i "perspektiva polupune čaše", rekao je Rudinger.
"S čisto ekonomskog stajališta... rast cijena fosilnih goriva čine rješenja za dekarbonizaciju i elektrifikaciju privlačnijima", rekao je.
Rizici onečišćenja
Napadi na energetsku infrastrukturu, tankere za naftu i vojne ciljeve zagađuju okolni zrak i vodu te šire toksične kemikalije, kažu stručnjaci.
Otrovni crni oblaci dima dizali su se iz zapaljenih naftnih postrojenja u Teheranu prošlog vikenda nakon što su napadnuta skladišta goriva.
Mathilde Jourde s Instituta za međunarodne i strateške odnose (IRIS) rekla je da ciljanje nuklearnih, vojnih i energetskih objekata ima "izuzetno zagađujuće" posljedice za zrak, vodu i tlo.
"Tek smo zagrebali površinu, ali već možemo vidjeti da postoje stotine oštećenih postrojenja u Iranu i susjednim zemljama koja predstavljaju rizik od onečišćenja za ljude i okoliš“, rekao je AFP-u Doug Weir iz Opservatorija za sukobe i okoliš (CEOBS).
"Posebno smo zabrinuti zbog oštećene naftne infrastrukture, vojnih objekata i osjetljivog morskog okoliša Perzijskog zaljeva", dodao je.
08:14
Arapske zemlje osudile iranske “namjerne napade”
Arapske zemlje izdale su zajedničku izjavu kao odgovor na iranske napade, nakon sastanka ministara vanjskih poslova u Rijadu u srijedu.
Sudjelovali su predstavnici Bahreina, Kuvajta, Libanona, Katara, Saudijske Arabije, UAE-a i drugih zemalja u regiji, javlja BBC.
U svojoj izjavi osuđuju iranske “namjerne napade”, za koje kažu da su bili usmjereni na stambena područja, civilnu infrastrukturu i diplomatske objekte. Takvi napadi ne mogu se opravdati “ni pod kakvim izgovorom”, navode.
Također naglašavaju svoje pravo na samoobranu u skladu s člankom 51. Povelje UN-a.
U izjavi pozivaju Iran da “odmah zaustavi svoje napade” i poštuje međunarodno pravo te “načela dobrosusjedskih odnosa”, kao i da se suzdrži od “mjera ili prijetnji” usmjerenih na zatvaranje Hormuškog tjesnaca.
Također osuđuju izraelsku “agresiju” protiv Libanona i ono što nazivaju njegovom “ekspanzionističkom politikom u regiji”.
