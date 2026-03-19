FOTO, VIDEO / Trump prijeti da će "masovno dići u zrak" najveće plinsko polje u Iranu. Američki saveznici ne žele slati brodove u Hormuz

Ujedinjeno Kraljevstvo poslalo je vojne časnike u SAD kako bi pomogli u izradi planova za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, prema obrambenim dužnosnicima koje citira The Times.

Mala skupina vojnih stručnjaka, koja se sada nalazi u američkom Središnjem zapovjedništvu (US Central Command) u zračnoj bazi MacDill u Tampi na Floridi, zadužena je za pomoć u „razvoju opcija kako omogućiti brodovima prolazak kroz usko grlo za koje se strahuje da bi moglo sadržavati mine“, piše list.