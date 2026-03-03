Tri moguća ishoda u Trumpovu ratu s Iranom

Postoji opasnost da sukob proširi kaos diljem Bliskog istoka i na kraju odnese tisuće civilnih života.
Razmjeri rizika na koji se Donald Trump odlučio pokretanjem rata uz Izrael, koji je već doveo do atentata na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, ogledaju se u širini mogućih ishoda.
Postoji opasnost da sukob proširi kaos diljem Bliskog istoka i na kraju odnese tisuće civilnih života, a istodobno posije sjeme novih terorističkih napada na Amerikance u godinama koje dolaze.
Ipak, postoji i alternativni scenarij za predsjednika koji je pokrenuo napad na Iran kakav se njegovi prethodnici nikada nisu usudili poduzeti. Mogao bi ostvariti stratešku pobjedu ako neutralizira regionalnu prijetnju zakletog američkog neprijatelja gotovo 50 godina i potakne rađanje slobode u Iranu, piše CNN.
"Ovaj rat koji je Trump pokrenuo neopravdan je i nezakonit. To ne znači nužno da će biti neuspješan“, rekao je povjesničar i stručnjak za vanjsku politiku Max Boot u ponedjeljak tijekom konferencijskog poziva Vijeća za vanjske odnose.
SAD najavljuju eskalaciju rata
Dok rat ulazi u četvrti dan, SAD i Izrael najavljuju pojačavanje napada na Iran.
Ova tri ishoda trenutno se čine mogućima:
- Najoptimističniji scenarij jest da dani zračnih napada na instrumente iranske državne represije potaknu narodni ustanak. Novi Iran mogao bi preobraziti Bliski istok.
- Kaotičnija, i možda vjerojatnija mogućnost jest da preživjeli iranski čelnici izgrade novi režim. No američka operacija i dalje bi mogla uspjeti ako oslabi nuklearne, raketne i vojne kapacitete koji Iran čine regionalnom prijetnjom. To bi za Izrael mogao biti prihvatljiv ishod, ali bi mogao dovesti do budućih ratova kako bi se spriječilo da novi režim obnovi svoje sposobnosti.
- Najgori scenarij jest da Iran postane poput Libije usred vakuuma moći u državi uništenoj godinama autoritarne vladavine. Frakcijske borbe ili građanski rat mogli bi izbiti, izvoziti kaos, izazvati izbjegličku krizu i ostaviti iranske zalihe uranija ranjivima na ekstremističke skupine.
Gdje bi sve moglo poći po zlu
Ako su Amerikanci zbunjeni onime što slijedi, to nije iznenađujuće, budući da administracija stalno mijenja svoje obrazloženje za rat.
Trump je spominjao promjenu režima i želju da Irancima pruži slobodu. Obećao je uništiti nuklearni program za koji je već tvrdio da ga je izbrisao. Državni tajnik Marco Rubio tvrdio je da su SAD pokrenule preventivni rat jer je Izrael planirao napasti Iran, a američke trupe u regiji suočile bi se s odmazdom.
Ako ovo nejasno obrazloženje odražava administraciju koja zapravo ne zna zašto je krenula u rat, kampanja bi već mogla biti u problemima.
"Zapravo ne postoji jasna strategija. I moramo čuti od predsjednika što on želi“, rekla je demokratska senatorica Jeanne Shaheen za CNN u ponedjeljak. "Ovo je prilika za stvarnu prekretnicu na Bliskom istoku ako budemo uspješni. No uopće nije jasno kako će se to odvijati.“
