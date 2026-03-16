Haidar Diab upozorava: Ono što može pogoditi Europu je zatvaranje i drugog tjesnaca

"Čak i da padne režim ajatolaha, Iran želi dominirati i biti regionalna sila. Ono što je najvažnije - morate znati opću kulturu, morate znati kako neka nacija diše, a Iran nikada nije dozvolio biti pod ničijom čizmom. Trump kad je prvi dan bombardirao Iran, i on i Netanyahu su rekli da imaju već ljude koji će voditi Iran. Koja je reakcija bila? Ljudi su izašli na ulice u svim iranskim gradovima i tražili su osvetu. Danas, bez obzira što postoji i opozicija i ljudi koji ne podupiru režim i žele ga rušiti u ovom momentu neće djelovati - zato što oni smatraju da su sad pod agresijom."