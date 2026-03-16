Haidar Diab upozorava: Ono što može pogoditi Europu je zatvaranje i drugog tjesnaca
Novinar Hassan Haidar Diab bio je gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo, gdje je govorio o situaciji na Bliskom istoku, s posebnim naglaskom na odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa te strateško značenje Hormuškog tjesnaca.
Hassan Haidar Diab ističe kako Donald Trump nije bio spreman na ovaj scenarij, očekujući brzi završetak rata: "Svatko tko prati situaciju na Bliskom istoku, kad gledate omjer snaga SAD i Izraela naspram Irana, to je nebo-zemlja, ali Iranci imaju najjače oružje - a to oružje je Hormuški tjesnac. Donald Trump nije bio spreman za ovaj scenarij."
Diab tumači kako je Trump bio uvjeren kako će nakon početnog napada na Iran i likvidacija vrhovnog vođe iranski režim pasti, da će ljudi izaći na ulice, te da će, Diabovim riječima, Trump slavljenički dići ruke na teheranskom trgu i reći kako je on oslobodio iranski narod. To se, međutim nije dogodilo.
"Trump nije imao plan B - što ako režim ne padne? On je toliko bio samouvjeren da će režim pasti za tjedan dana." Diab ističe da Iranci od početka rata dosljedno rade ono što su najavili - gađaju sve zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američke baze te zatvaraju Hormuški tjesnac.
"Strategija Donalda Trumpa je pala, pokazala je da je veliki promašaj. I što sada? On na neki pokušava uvući u rat i NATO i saveznice i zemlje Zaljeva."
O političkoj klimi u Iranu
"Čak i da padne režim ajatolaha, Iran želi dominirati i biti regionalna sila. Ono što je najvažnije - morate znati opću kulturu, morate znati kako neka nacija diše, a Iran nikada nije dozvolio biti pod ničijom čizmom. Trump kad je prvi dan bombardirao Iran, i on i Netanyahu su rekli da imaju već ljude koji će voditi Iran. Koja je reakcija bila? Ljudi su izašli na ulice u svim iranskim gradovima i tražili su osvetu. Danas, bez obzira što postoji i opozicija i ljudi koji ne podupiru režim i žele ga rušiti u ovom momentu neće djelovati - zato što oni smatraju da su sad pod agresijom."
Diab naglašava kako je i prije rata upozoravao da će vrata pakla biti otvorena ako Trump napadne Iran, a sada je američki predsjednik: "Ušao, zaglibio, i ne zna izaći van i na koji način, i pokušava druge uvući u sukobe."
Opasnost zatvaranja drugog tjesnaca
"Ono što može pogoditi i Europu i nas je zatvaranje drugog tjesnaca - Bab-el-Mandeb. Svi se pitaju, zašto se hutisti nisu uključili u rat? Ako su čitali između redaka govor novog ajatolaha, kada je rekao da se zatvara Hormuški tjesnac, on je izdao fetvu, vjersku obavezu. To je vjerska obaveza koju (hutisti) moraju ispuniti. On je rekao kako će rat dalje eskalirati."
Diab, dakle, naglašava važnost drugog tjesnaca koji bi mogao biti zatvoren, te se pita kako će to funkcionirati - jer to je scenarij koji bi bio još gori: "Kako će svijet funkcionirati? Trump ne može silom spriječiti da Iranci gađaju tankere koji prolaze kroz tjesnac."
Istaknuo je, također, kako rat u Iranu isključivo ide u prilog izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu. Diab je istaknuo kako izraleskom premijeru ne odgovara da rat prestane, podsjetivši na ovogodišnje izbore u Izraelu na kojima Netanyahu po svim anketama ne stoji dobro. Diab ističe, ako Netanyahu izgubi izbore automatski je politički gotov, zbog čega će u ovom ratu ići do kraja. Ako se ne zatvori tjesnac Bab-el-Mande, Diab ponavlja - Izrael ide do kraja.
