Oglas

PROVJERAVA SE IDENTITET

Hamas predao Crvenom križu tijela dvoje talaca

author
Hina
|
19. lis. 2025. 07:30
taoci, Hamas, Izrael
Jack GUEZ / AFP

Palestinska islamistička skupina Hamas predala je Međunarodnom odboru Crvenog križa još dva tijela navodnih talaca, priopćila je izraelska vojska.

Oglas

Forenzički institut u Tel Avivu utvrdit će identitet posmrtnih ostataka.

Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16.

Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela jer su zakopana pod ruševinama bombardiranih zgrada i tunela koji su uništeni tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi.

Hamas je u brutalnom terorističkom napadu na Izrael oteo 251 osobu.

Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca, a ukupno ih je živih vraćeno 168.

Prva faza primirja u ratu između Izraela i Hamasa, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, uključuje oslobađanje i predaju svih živih i mrtvih talaca.

Teme
hamas izrael palestina taoci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ