U gazi

Hamas predao Izraelu tijelo vojnika ubijenog prije više od desetljeća

Hina
09. stu. 2025. 15:25
Izrael je u nedjelju primio posmrtne ostatke za koje Hamas tvrdi da pripadaju izraelskom vojniku ubijenom u palestinskoj enklavi prije više od desetljeća.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da je tijelo predao Crveni križ na teritoriju Gaze. 

Hamas je ranije objavio da će predati tijelo Hadara Goldina, vojnika ubijenog u zasjedi u Gazi tijekom rata Izraela i Hamasa iz 2014. godine. 

Posjet izraelskog vojnog dužnosnika Goldinovoj obitelji u subotu sugerira da izraelski dužnosnici smatraju Hamasove tvrdnje vjerodostojnima, piše izraelski medij Haaretz. 

Hamas je od postizanja primirja 10. listopada oslobodio 20 talaca i do nedjelje predao posmrtne ostatke 23 poginulih od 28 koliko ih se obvezao vratiti.

hamas izrael palestina pojas gaze taoci

