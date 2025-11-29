Detalji zastrašujućeg požara u Hong Kongu: Protupožarni alarmi nisu radili, uhićeno 11 osoba...

Vlasti su uhitile 11 osoba u vezi s najgorim požarom u gradu u gotovo 80 godina dok istražuju moguću korupciju i korištenje nesigurnih materijala tijekom obnove kompleksa Wang Fuk Court. Spasilačke operacije na lokaciji u okrugu Tai Po, blizu granice s kontinentalnom Kinom, završene su u petak, iako policija kaže da bi mogli pronaći još tijela dok pretražuju izgorjele zgrade u sklopu tekućih istraga.