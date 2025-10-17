Oglas

susret s trumpom

ICC očekuje Putinovo uhićenje na putu za Mađarsku

author
N1 Info
|
17. lis. 2025. 17:25
Vladimir Putin
AFP / RAMIL SITDIKOV

Kako se navodi u priopćenju suda, zemlje potpisnice Statuta ICC-a obvezne su izvršiti naloge za uhićenje, što se odnosi i na Mađarsku te susjedne zemlje, koje bi Putin, prema svemu sudeći, morao zaobići.

Oglas

Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi biti uhićen na putu prema planiranom summitu sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom u Budimpešti, odlučio je Međunarodni kazneni sud (ICC), piše nizozemska državna agencija ANP, a prenosi Index.

Kako se navodi u priopćenju suda, zemlje potpisnice Statuta ICC-a obvezne su izvršiti naloge za uhićenje, što se odnosi i na Mađarsku te susjedne zemlje, koje bi Putin, prema svemu sudeći, morao zaobići.

Poveznica s izraelskim premijerom

Mađarska želi ugostiti Putina i Trumpa unutar tjedan ili dva. Zemlja je najavila povlačenje iz ICC-a, ali mora poštovati odluke suda do sredine sljedeće godine. Međutim, mađarski premijer Viktor Orban također je ugostio svog izraelskog kolegu Benjamina Netanyahua, čije je uhićenje sud također naložio.

ICC ne spominje Putina poimence, ali na upit naglašava da su države članice "pravno obvezne" surađivati. Osim toga, to duguju i ostalim 124 zemljama sudionicama, ističe sud sa sjedištem u Haagu. Slaže li se neka članica s odlukom ICC-a ili ne, prema sudu, pitanje je isključivo u nadležnosti suda.

Putin posljednjih godina sve rjeđe putuje u inozemstvo - otkako su izbile pandemija koronavirusa i invazija na Ukrajinu - a čini se da nakon izdavanja naloga za uhićenje još više ostaje kod kuće. Primjerice, izostao je sa summita BRICS-a u Južnoj Africi i Brazilu, koji priznaju nadležnost ICC-a.

Ovoga ljeta, međutim, otputovao je na Aljasku na sastanak s Trumpom. Sjedinjene Američke Države također nisu članica ICC-a.

Teme
Donald trump Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ