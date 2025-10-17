ICC očekuje Putinovo uhićenje na putu za Mađarsku

ICC ne spominje Putina poimence, ali na upit naglašava da su države članice "pravno obvezne" surađivati. Osim toga, to duguju i ostalim 124 zemljama sudionicama, ističe sud sa sjedištem u Haagu. Slaže li se neka članica s odlukom ICC-a ili ne, prema sudu, pitanje je isključivo u nadležnosti suda.