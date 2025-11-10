"Peglanje povijesti"
Indonezija proglasila Suharta narodnim herojem unatoč velikim prosvjedima u Džakarti
Indonezija je u ponedjeljak proglasila narodnim herojem pokojnog predsjednika Suharta, koji je 1998. bio prisiljen napustiti dužnost nakon nasilnih prosvjeda kojima je okončana njegova tri desetljeća duga vladavina obilježena optužbama za masovna kršenja ljudskih prava, korupciju i nepotizam.
Naslov je dodijeljen na ceremoniji kojom je predsjedao predsjednik Prabowo Subianto, Suhartov bivši zet, unatoč prosvjedima prodemokratskih aktivista i obitelji pogođenih čvrstom vlašću silnika. Prabowo je preuzeo dužnost prije godinu dana.
„Istaknuta osoba iz pokrajine Središnje Jave, junak borbe za neovisnost, general Suharto isticao se od ere neovisnosti“, rekao je govornik dok je Prabowo predavao odličje Suhartovoj kćeri i sinu. Indonezija je stekla neovisnost 1945. od tadašnjih kolonijalnih sila Nizozemske i Japana.
Svake godine naslov narodnog heroja dodjeljuje se Indonežanima koji su značajno pridonijeli razvoju jugoistočnoazijskog arhipelaga.
Suharto, koji je umro 2008., bio je jedan od 10 ljudi koji su dobili taj naslov u ponedjeljak. Suharto, vojni časnik, formalno je postao predsjednik 1967. nakon što je preuzeo vlast nad Indonezijom od prvog predsjednika i vođe za neovisnost zemlje, Sukarna.
Vodio je Indoneziju kroz tri desetljeća brzog gospodarskog rasta i stabilnosti, da bi se veliki dio njegove ostavštine raspao kada je zemlja utonula u kaos tijekom azijske financijske krize 1997.-98.
Na ceremoniji nacionalnim herojem je proglašen i radnički aktivist Marsinah, koji je otet i ubijen tijekom Suhartove vladavine.
"Vlada je odlučila. Ne mogu... to nije moje pravo. Ovdje sam samo zbog Marsinaha", rekla je njegova sestra Marsini kada su je novinari pitali o tome da je njezin brat dobio nagradu zajedno sa Suhartom.
Prosvjedi pred proglašenje
Aktivisti su se prošli tjedan okupili u Džakarti kako bi prosvjedovali protiv prijedloga za dodjelu naslova, što odražava širu zabrinutost zbog povijesnog revizionizma u zemlji.
Među njima bio je i Tadius Priyo Utomo (47) Indonežanin koji živi u Istočnom Timoru posljednjih 19 godina i bio je jedan od desetaka tisuća studenata koji su prosvjedovali diljem zemlje protiv Suharta 1998.
"Naše prošle borbe bit će zaboravljene... mi smo izdajnici zemlje jer smo se borili protiv Suharta, a on je sada heroj", rekao je Utomo za Reuters na prosvjedu prošlog tjedna u Džakarti, na koji je doletio iz Dilija, glavnog grada Istočnog Timora, kako bi prisustvovao.
Pod Suhartom, Indonezija je napala Istočni Timor 1975. na kraju portugalske vladavine i pripojila teritorij kasnije te godine, održavajući snažnu vojnu prisutnost. Istočni Timor je stekao neovisnost tek nakon što je Suharto bio prisiljen odstupiti.
Suharto, bivši vojnik, koristio je vojsku za dominaciju u civilnim poslovima i gušenje neslaganja. Također je optužen za masovnu korupciju i nepotizam koji su koristili njegovoj obitelji i prijateljima, iako nijedna optužba nije dokazana i nikada nije izveden pred sud zbog narušenog zdravlja.
Utomo kaže da se sadašnja vlast sastoji od ljudi koje je Suharto favorizirao. Prabowo je bio zapovjednik specijalnih snaga pod Suhartom, osim što je bio oženjen njegovom kćeri, prije nego što su se njih dvoje razveli nakon Suhartova svrgavanja.
Prabowo je također optužen za kršenje ljudskih prava u Istočnom Timoru za koje su odgovorne snage pod njegovim zapovjedništvom, iako je on sam porekao optužbe.
„Prabowo može učiniti sve što je predsjednik Suharto činio jer ga štiti njegovo herojstvo“, rekao je Marzuki Darusman, bivši državni odvjetnik koji je bio na čelu tima za utvrđivanje činjenica o neredima 1998. godine.
Marzuki je posebno istaknuo snažniju ulogu vojske otkako je Prabowo preuzeo dužnost prošle godine.
„Ne moramo se sami braniti... ništa se ne krije“, rekla je novinarima Siti Hardijanti Rukmana, Suhartova kći, nakon ceremonije.
„Izrazili smo zahvalnost predsjedniku što je našeg oca proglasio nacionalnim herojem, možda i zato što je vojnik pa zna što je moj otac učinio“, dodala je.
I nakon njegove smrti, Suhartova stranka Golkar ostaje glavna politička snaga koja podržava Prabowa u njegovom predsjedničkom mandatu i drži ključna ministarstva u njegovom kabinetu.
Politički analitičar Kevin O'Rourke, autor knjige o borbi za vlast u post-Soehartovoj Indoneziji, rekao je da proglašenje Suharta narodnim herojem može biti pokušaj 'peglanja' povijesti i pokušaj vraćanja dijela autoritarizma, iako to ne bi bilo lako.
"Prilično je teško gurnuti demokraciju u zapećak kada su ljudi navikli na nju", rekao je.
Dodao je da je problem u tome što je za mnoge Indonežane Suhartova era daleko doba. Polovica indonezijskog stanovništva nije se tada rodila niti je dovoljno stara da se sjeća te ere, prema službenim statistikama. Ali mnogi se još uvijek sjećaju tih vremena.
Skupina ljudi, poznata kao Aksi Kamisan, održava tihe prosvjede ispred predsjedničke palače u Džakarti svakog četvrtka već gotovo 20 godina, odijevajući se u crno i tražeći pravdu za kršenja prava pod Suhartom.
Mnogi od njih kažu da još uvijek ne znaju gdje se nalaze njihovi voljeni koji su nestali za vrijeme Suhartove vladavine. Dužnosnici brane potez nominiranja Suharta za naslov, a ministar kulture Fadli Zon rekao je da je vlada provela istragu i da su svi kandidati, uključujući Suharta, ispunili uvjete.
Fadli je također rekao da Suhartova uloga u masovnim ubojstvima 1965. godine, koja su označila kraj Sukarnove vladavine, nikada nije dokazana. Povjesničari kažu da je ubijeno oko 500.000 ljudi.
Indonezija nikada nije istražila ubojstva.
