Pod ruševinama urušene škole u Indoneziji zarobljena 91 osoba

Lokalni mediji izvijestili su da je većina učenika između 13 i 18 godina. Zgrada, stara samo nekoliko mjeseci i još uvijek u izgradnji, već se koristila za nastavu i molitve. Svjedoci su lokalnim medijima rekli da se čulo škripanje prije nego što se zgrada srušila u roku od nekoliko sekundi dok su radnici izlijevali beton za četvrti kat.

Istražitelji vjeruju da se potporni stup možda savio pod teretom.