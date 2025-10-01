Pod ruševinama urušene škole u Indoneziji zarobljena 91 osoba

Nakon što se urušila zgrada islamskog internata u Indoneziji možda je ostalo zarobljeno više nego dvostruko više ljudi od prvotnih procjena, rekli su dužnosnici u srijedu, procijenivši da je riječ o preko 90 osoba, dok spasioci ručnim alatom kopaju kroz ruševine u utrci s vremenom kako bi pronašli preživjele.
Potvrđeno je da su najmanje tri učenika mrtva, a 91 se vodi kao nestale osobe nakon što se škola Al Khoziny u okrugu Sidoarjo na Istočnoj Javi urušila tijekom izlijevanja betona u ponedjeljak poslijepodne, prema nacionalnoj agenciji za upravljanje katastrofama.
Ranija procjena govorila je o broju nestalih od 38, uglavnom tinejdžera.
"Prema evidenciji pohađanja učenika, 91 osoba se još uvijek vodi kao nestala", rekao je glasnogovornik agencije Abdul Muhari za dpa. Oko 100 drugih je preživjelo, a 26 ozlijeđenih je još uvijek u bolnici.
Lokalni mediji izvijestili su da je većina učenika između 13 i 18 godina. Zgrada, stara samo nekoliko mjeseci i još uvijek u izgradnji, već se koristila za nastavu i molitve. Svjedoci su lokalnim medijima rekli da se čulo škripanje prije nego što se zgrada srušila u roku od nekoliko sekundi dok su radnici izlijevali beton za četvrti kat.
Istražitelji vjeruju da se potporni stup možda savio pod teretom.
Više od 330 pripadnika Basarnasa, vojske, policije i lokalnih jedinica za katastrofe nalazi se na mjestu događaja.
Roditelji su se okupili u obližnjem kriznom centru, pregledavajući popise spašenih ili potvrđeno mrtvih. Neki su prespavali noć, dok su policijski medicinski timovi prikupljali fotografije odjeće i druge detalje kako bi pomogli u identifikaciji žrtava ako se tijela pronađu.
"Dolazim ovdje od jučer, provjeravam popis iznova i iznova", rekla je jedna majka, Susi, čiji se sin tinejdžer još uvijek vodi kao nestao, za televizijsku postaju Liputan6.
