Jakarta

U Indoneziji deseci ozlijeđeni u eksploziji u džamiji

Hina
07. stu. 2025. 09:57
Jakarta
Willy Kurniawan / REUTERS

Nekoliko desetaka ljudi ozlijeđeno je i hospitalizirano nakon eksplozije u petak tijekom molitve u džamiji u obrazovnom kompleksu indonezijske prijestolnice, objavila je policija.

Vlasti istražuju uzrok te eksplozije u Kelapa Gadingu, na sjeveru Jakarte, objavio je šef policije Asep Edi Suher. 

U bolnicu je primljeno 54 ljudi, rekao je Suher, dodavši da je ozbiljnost ozljeda varira, od onih lakših do ozbiljnih poput teških opeklina. 

Televizijski kanali KompasTV i MetroTV prikazali su snimke policijskih snaga i hitne pomoći oko školskog kompleksa. Snimke džamije ne pokazuju značajnu štetu na tom vjerskom objektu.

džamija eksplozija indonezija jakarta

