U Indoneziji deseci ozlijeđeni u eksploziji u džamiji

Nekoliko desetaka ljudi ozlijeđeno je i hospitalizirano nakon eksplozije u petak tijekom molitve u džamiji u obrazovnom kompleksu indonezijske prijestolnice, objavila je policija.

Vlasti istražuju uzrok te eksplozije u Kelapa Gadingu, na sjeveru Jakarte, objavio je šef policije Asep Edi Suher.

U bolnicu je primljeno 54 ljudi, rekao je Suher, dodavši da je ozbiljnost ozljeda varira, od onih lakših do ozbiljnih poput teških opeklina.

telah terjadi ledakan di SMA 72 jakarta utara jam 12.30 WIB, ledakan terjadi di dalam masjid SMA, info 8 korban luka-luka dan motif lagi dalam penyelidikan. pic.twitter.com/erRAqSBBeW — TXT DARI JAKARTA (@txtdrjkt) November 7, 2025

Televizijski kanali KompasTV i MetroTV prikazali su snimke policijskih snaga i hitne pomoći oko školskog kompleksa. Snimke džamije ne pokazuju značajnu štetu na tom vjerskom objektu.

