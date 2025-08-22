Iran i europske sile dogovorili nastavak pregovora o nuklearnom programu

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul potvrdio je da će se pregovori održati idući tjedan i upozorio Iran da će mu sankcije biti vraćene ako ne postigne održiv dogovor koji će se moći kontrolirati kako bi otklonio zabrinutost u pogledu svojih nuklearnih ambicija. Ponovio je da je ostalo još jako malo vremena i da Iran mora biti jako posvećen pregovorima.