Iran ima poseban uvjet za prekid vatre?

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da "Izrael nije vodio niti vodi pregovore s iranskim terorističkim režimom". Izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom rekao je da će se izraelski napadi na Hezbollah vjerojatno nastaviti i nakon zračnog rata s Iranom, opisujući ta dva bojišta kao nepovezana.