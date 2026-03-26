Iran ima poseban uvjet za prekid vatre?

Iran je, javlja Reuters, rekao posrednicima da Libanon mora biti uključen u svaki sporazum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, reklo je šest regionalnih izvora upoznatih s iranskim stavom, povezujući kraj rata s obustavom izraelske ofenzive protiv Hezbollaha.
Iranska televizija Press TV u srijedu je citirala iranskog dužnosnika koji je rekao da Teheran želi da svaki dogovor sa Sjedinjenim Državama osigura kraj rata kako protiv Irana, tako i protiv drugih „skupina otpora” u regiji, piše Reuters.
Visoki iranski dužnosnik rekao je u srijedu za Reuters da Teheran još uvijek razmatra američki prijedlog za okončanje regionalnog rata koji traje gotovo mjesec dana, što upućuje na to da ga zasad nije izričito odbacio.
Šest regionalnih izvora, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, rekli su da je Teheran još sredinom ožujka obavijestio posrednike kako želi sporazum koji bi također zaustavio izraelske napade na libanonsku oružanu skupinu Hezbollah.
Hezbollah je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine i široko se smatra predvodnikom iranskog regionalnog saveza naoružanih aktera. Otvorio je vatru na Izrael 2. ožujka u znak solidarnosti s Teheranom, što je potaknulo izraelsku zračnu i kopnenu kampanju u Libanonu.
Nije bilo trenutačnog odgovora iranskog ministarstva vanjskih poslova, izraelskog ministarstva vanjskih poslova ni izraelske vojske na upite Reutersa o tom pitanju.
Visoki dužnosnik administracije Donalda Trumpa rekao je da su prekid iranskih „posredničkih aktivnosti” i razoružavanje Hezbollaha „ključni za osiguravanje mira i stabilnosti u Libanonu i diljem regije.”
"Iranska jamstva"
Jedan od regionalnih izvora rekao je Reutersu da je Hezbollah dobio „iranska jamstva” o svom uključivanju u bilo kakav širi sporazum.
„Iran daje prioritet Libanonu – neće prihvatiti izraelska kršenja u Libanonu poput onih koja su se dogodila nakon prekida vatre 2024. godine”, rekao je izvor, referirajući se na nastavak izraelskih napada na Libanon unatoč primirju iz 2024. koje je okončalo posljednji rat između Hezbollaha i Izraela.
Takva povezanost ponovno bi potvrdila veze Teherana s Hezbollahom u trenutku političkih previranja u Bejrutu, gdje je odluka te šiitske muslimanske skupine da uđe u rat dodatno zaoštrila dugotrajne napetosti s drugim sektaškim frakcijama.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da "Izrael nije vodio niti vodi pregovore s iranskim terorističkim režimom". Izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom rekao je da će se izraelski napadi na Hezbollah vjerojatno nastaviti i nakon zračnog rata s Iranom, opisujući ta dva bojišta kao nepovezana.
Prema četirima libanonskim izvorima, Hezbollahova računica pri ulasku u sukob temeljila se na pretpostavci da će iransko klerikalno vodstvo preživjeti rat, kao i na regionalnom prekidu vatre koji bi uključivao i libanonsku skupinu.
U izraelskim napadima od 2. ožujka u Libanonu je, prema podacima libanonskih vlasti, ubijeno više od 1000 ljudi, a raseljeno ih je više od milijun.
