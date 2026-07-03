TEHERAN
Iran izložio lijesove Hameneija i njegove obitelji: Kroz nekoliko dana od njih će se oprostiti milijuni ljudi
U Teheranu su izloženi lijesovi s posmrtnim ostacima ubijenog vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hameneija, te nekoliko članova njegove obitelji, uoči višednevnih pogrebnih svečanosti koje će se održavati od 4. do 9. srpnja. Iranske vlasti očekuju da će u povorkama sudjelovati milijuni ljudi.
Hamenei i članovi njegove obitelji ubijeni su krajem veljače, u prvim danima rata između Irana te SAD-a i Izraela.
Iranski državni mediji navode da su u Velikoj džamiji Imama Homeinija u Teheranu, uz Hameneijev lijes, izloženi i posmrtni ostaci njegova zeta Mesbah-ol-Hode Bagherija, najstarije kćeri Seyyedeh Boshre Hosseini Hamenei, snahe Zahre Haddad Adel te 14-mjesečne unuke Zahre Mohammadi Golpaygani. Svi lijesovi prekriveni su iranskom zastavom, a ispred dječjeg lijesa postavljena je fotografija djevojčice, prenosi CNN.
Napetosti se nastavljaju
Pripreme za pogreb privremeno su zaustavile diplomatske aktivnosti. Nakon dva dana neizravnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država, iransko izaslanstvo napustilo je Dohu. Katar, koji posreduje između dviju strana, priopćio je da je ostvaren pozitivan napredak te da će se razgovori nastaviti nakon završetka pogrebnih ceremonija. Nije poznato o kojim se temama pregovaralo. Iranski dužnosnici tvrde da su razgovori bili usmjereni na odmrzavanje iranske imovine u inozemstvu, dok je Axios objavio da su američki predstavnici nastojali uvjeriti Teheran da ne uvede pristojbe za brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem.
Istodobno se nastavljaju napetosti između Teherana, Washingtona i Izraela. Iran je ponovno upozorio trgovačke brodove da se kreću isključivo rutama koje je odredio u Hormuškom tjesnacu, a SAD-u i Izraelu poručio je da tijekom pogrebnih dana ne izvode vojne napade. Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je da je na Bliski istok raspoređena još jedna ekspedicijska postrojba marinaca, koja se pridružila amfibijskom jurišnom brodu USS Tripoli i njegovoj pratnji, raspoređenima u regiji još od kraja ožujka.
Jedno od ključnih pitanja uoči pogreba jest hoće li se u javnosti prvi put nakon početka rata pojaviti Mojtaba Hamenei, sin ubijenog ajatolaha i njegov nasljednik na čelu države. Očekuje se da bi upravo on mogao predvoditi molitvu za svog oca. Prema dosadašnjim informacijama, Mojtaba Hamenei teško je ranjen u istom napadu u kojem su poginule njegova majka i supruga.
Od tada se nije pojavljivao u javnosti te sa svojim pristašama komunicira isključivo pisanim porukama. Njegovo eventualno pojavljivanje moglo bi ojačati njegov politički legitimitet, dok bi izostanak dodatno potaknuo nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju i otvorio pitanje tko u ovom trenutku stvarno upravlja Iranom. U srijedu se nije pojavio ni na privatnoj ceremoniji posvećenoj svojoj pokojnoj supruzi.
Dolaze predstavnici Kine, Indije, Pakistana...
Iranske vlasti vjerojatno bi njegov eventualni nedolazak objasnile sigurnosnim razlozima, no takvo obrazloženje moglo bi dodatno pojačati sumnje u njegovu sposobnost vođenja države. Na pitanje o tome hoće li novi vrhovni vođa prisustvovati pogrebu, Ali Akbar Pourjamshidian, čelnik organizacijskog odbora, nije dao konkretan odgovor.
"To pitanje nije u našoj nadležnosti i odluka je isključivo na uredu vrhovnog vođe", rekao je.
Dolazak na pogreb zasad su potvrdili predstavnici Kine, Indije i Pakistana. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif doputovat će u Iran kako bi izrazio sućut, potvrdio je glasnogovornik pakistanskog ministarstva vanjskih poslova.
Kinu će predstavljati He Wei, potpredsjednik Stalnog odbora Nacionalnog narodnog kongresa, dok iz Indije dolaze zamjenik ministra vanjskih poslova Pabitra Margherita i guverner savezne države Bihar Syed Ata Hasnain. Na ispraćaju će biti i dvojica visokih talibanskih dužnosnika, zamjenik afganistanskog premijera i vršitelj dužnosti ministra vanjskih poslova.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je da Teheran očekuje izaslanstva iz "stotinjak zemalja". Unatoč tome, zasad se čini da će među stranim državnicima biti tek manji broj najviših dužnosnika.
Uz pakistanskog premijera, dolazak je potvrdio još gruzijski predsjednik Mikheil Kavelashvili, dok će većina država, uključujući Kinu i Indiju, poslati visoke, ali ne i najviše političke predstavnike. Za iranske vlasti pogreb predstavlja priliku da pokažu međunarodne veze te pošalju poruku političke stabilnosti i nacionalnog jedinstva.
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