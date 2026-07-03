Iran izložio lijesove Hameneija i njegove obitelji: Kroz nekoliko dana od njih će se oprostiti milijuni ljudi

Pripreme za pogreb privremeno su zaustavile diplomatske aktivnosti. Nakon dva dana neizravnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država, iransko izaslanstvo napustilo je Dohu. Katar, koji posreduje između dviju strana, priopćio je da je ostvaren pozitivan napredak te da će se razgovori nastaviti nakon završetka pogrebnih ceremonija. Nije poznato o kojim se temama pregovaralo. Iranski dužnosnici tvrde da su razgovori bili usmjereni na odmrzavanje iranske imovine u inozemstvu, dok je Axios objavio da su američki predstavnici nastojali uvjeriti Teheran da ne uvede pristojbe za brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem.