Zaustavljanje rata
Iran odbija izravne razgovore sa SAD-om, Teheran traži provedbu primirja prije novih pregovora
Iran je objavio da će se u srijedu sastati s katarskim posrednicima kako bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Državama, nakon što su Teheran i Washington dogovorili memorandum o razumijevanju o zaustavljanju rata na Bliskom istoku.
Iranski dužnosnici otputovat će u katarski glavni grad Dohu, ali su proturječili tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će se održati izravni razgovori.
Katar je također objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori između dugogodišnjih neprijatelja.
Iran je u utorak objavio da se neće sastati s visokim američkim izaslanicima koji su doletjeli u regiju nakon izbijanja neprijateljstava, što je ugrožava izglede za trajni mir između dviju zemalja.
Iranski dužnosnici također su rekli da dvije strane još uvijek moraju riješiti uvjete primirja koje su potpisale prije dva tjedna prije nego što se mogu uhvatiti u koštac s težim temama, poput mogućih ograničenja nuklearnog programa.
Događaji su pokazali da su dvije strane jako udaljene oko ključnih dijelova početnog okvira, koji poziva Iran da ukine pritisak na Hormuški tjesnac u zamjenu za financijske poticaje i uspostavlja 60 dana pregovora kako bi se postigao trajni mirovni sporazum, piše agencija Reuters.
Iran: Sastat ćemo se s posrednicima
Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner i izaslanik Steve Witkoff stigli su u Dohu na ono što je Bijela kuća opisala kao razgovore "na visokoj razini", ali Iran i domaćin Katar rekli su da će se sastati s posrednicima, a ne sa samim Irancima.
Katar je izjavio da je premijer Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani bio među onima koji su se sastali s Witkoffom i Kushnerom.
"Za nadolazeće dane nije zakazan nikakav sastanak s američkom stranom ni na jednoj razini", rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei.
Dvije zemlje trebale su započeti tehničke razgovore na nižoj razini, prema Majedu al-Ansariju, glasnogovorniku katarskog ministarstva vanjskih poslova.
'Trump je odlučio diplomaciji dati više vremena'
Tražeći načine za prekid zastoja, Trump je razmatrao povratak totalnom ratu te je razgovarao s ministrom obrane Peteom Hegsethom i načelnikom Združenog stožera generalom Danom Caineom o provođenju dodatnih napada, izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na američke izvore upoznate s raspravom. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.
Ali za sada je Trump, koji je javno prijetio Iranu dodatnim napadima, odlučio dati diplomaciji više vremena, navodi se u izvješću.
Promet u Hormuškom tjesnacu
Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac, kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata 28. veljače.
No, iranski dužnosnici rekli su da imaju pravo upravljati prometom zajedno s američkim saveznikom Omanom, koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne razdoblje od 60 dana.
„Suverenitet Hormuškog tjesnaca pripada Iranu i Omanu, a promet u tjesnacu podliježe dogovorima koje odredi Iran“, rekao je glavni iranski pregovarač Mohamed Baker Kalibaf na državnoj televiziji.
Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem.
Vance je u intervjuu snimljenom u ponedjeljak, ali objavljenom u utorak, također rekao da se prijevoz nafte kroz Hormuški tjesnac vratio na predratne razine, čak ih je nekim danima i premašio.
Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda, kada je SAD bombardirao iranske vojne objekte kao odgovor na napade dronovima na komercijalne brodove, a Iran napao američke vojne lokacije u Kuvajtu i Bahreinu.
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