Iran osudio slavnog redatelja na godinu dana zatvora. Dobitnik je Zlatne palme, nagrađen i u Hrvatskoj

Slavni iranski redatelj Jafar Panahi, dobitnik ovogodišnje Zlatne palme, osuđen je u odsutnosti na godinu dana zatvora, prenosi u ponedjeljak iranska novinska agencija ISNA.
Sud u Teheranu osudio je Panahija zbog „propagandnih aktivnosti” te mu je odredio i dvogodišnju zabranu putovanja, prenosi ISNA.
Panahi je ovogodišnji laureat filmskog festivala u Cannesu na kojem je taj 65-godišnji redatelj pobijedio filmom 'Jedan obični incident', pričom o njegovom iskustvu zatvora i državne represije.
Iranski redatelj ranije je nagrađivan i na filmskim festivalima u Veneciji i Berlinu, a ove godine je gostovao i na festivalu Cinehill u Fužinama gdje mu je uručena nagrada Maverick.
U ovom trenutku ne zna se gdje se Panahi nalazi. Iranski redatelj bio je pritvoren od srpnja 2022. do veljače 2023., a godinama mu se ograničavaju rad i putovanja.
Njegov posljednji film, inspiriran boravkom u zatvoru, snimljen je u tajnosti te uključuje razgovore s drugim zatvorenicima, piše dpa.
Iranski filmski i kulturni sektor pod strogim je nadzorom države od Islamske revolucije 1979. godine, pa redatelji moraju dobiti službene dozvole za snimanje i prikazivanje svojih filmova.
Usprkos tome, snažna iranska umjetnička i filmska zajednica dugo su mjesto suptilne, a ponekad i otvorene kritike sustava, dodaje dpa.
