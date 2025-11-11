Italija se sprema za dva nacionalna štrajka: Dolazi i Greta Thunberg?

UIL i CISL planiraju vlastite prosvjede protiv proračuna, 29. studenoga i 13. prosinca, ali štrajkova neće biti. Dva su sindikata udružili snage 3. listopada kako bi predvodili opći štrajk u znak podrške Gazi, koji je na ulice izveo stotine tisuća ljudi, blokirao autoceste i vlakove te danima poremetio pomorski promet prema Izraelu i iz njega.