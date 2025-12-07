VIDEO / Izbio veliki požar u noćnom klubu u Indiji: Najmanje 23 poginulih, među njima i turisti

Najmanje 23 ljudi, među njima nekoliko stranih turista, poginulo je u požaru u popularnom noćnom klubu Arpori u indijskoj saveznoj državi Goi, objavila je novinska agencija Press Trust of India.
Oglas
"Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi. Veliki požar u Arpori odnio je živote 23 ljudi“, napisao je na X-u Pramod Sawant, premijer Goe.
„Posjetio sam mjesto incidenta i naredio istragu. Oni koji budu proglašeni odgovornima suočit će se s najstrožim zakonskim mjerama. Svaki nemar bit će strogo kažnjen“, dodao je.
❗️⚠️🇮🇳 - At Least 23 Dead in Nightclub Fire in Goa, India— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 7, 2025
A massive fire triggered by a gas cylinder explosion ripped through a nightclub in Arpora, Goa, late Friday night, killing at least 23 people and injuring several others. The blaze broke out around midnight, trapping… pic.twitter.com/9bUb2AzlzV
Sawant je novinarima na mjestu događaja rekao da su „tri do četiri“ turista poginula. Tri su osobe umrle od opeklina, a ostale žrtve su se ugušile.
Goa, bivša portugalska kolonija na obalama Arapskog mora, svake godine privlači milijune turista svojim noćnim životom, pješčanim plažama i opuštenom atmosferom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas