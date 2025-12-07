Oglas

VIDEO / Izbio veliki požar u noćnom klubu u Indiji: Najmanje 23 poginulih, među njima i turisti

Hina
07. pro. 2025. 07:05
Najmanje 23 ljudi, među njima nekoliko stranih turista, poginulo je u požaru u popularnom noćnom klubu Arpori u indijskoj saveznoj državi Goi, objavila je novinska agencija Press Trust of India.

"Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi. Veliki požar u Arpori odnio je živote 23 ljudi“, napisao je na X-u Pramod Sawant, premijer Goe.

„Posjetio sam mjesto incidenta i naredio istragu. Oni koji budu proglašeni odgovornima suočit će se s najstrožim zakonskim mjerama. Svaki nemar bit će strogo kažnjen“, dodao je.

Sawant je novinarima na mjestu događaja rekao da su „tri do četiri“ turista poginula. Tri su osobe umrle od opeklina, a ostale žrtve su se ugušile.

Goa, bivša portugalska kolonija na obalama Arapskog mora, svake godine privlači milijune turista svojim noćnim životom, pješčanim plažama i opuštenom atmosferom.

Teme
Indija požar

