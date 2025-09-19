Oglas

Izglasao UN: Palestinski predsjednik obratit će se svjetskim čelnicima

author
N1 Info
|
19. ruj. 2025. 17:47
mahmoud abbas, mahmud abas,
Sputnik/Evgeny Biyatov/Kremlin via REUTERS

Glavna skupština Ujedinjenih naroda izglasala je da se palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu sljedećeg tjedna omogući obraćanje godišnjem skupu svjetskih čelnika putem videozapisa, nakon što su Sjedinjene Države poručile da mu neće izdati vizu za put u New York.

Washington Abbasu nije dozvolio posjet SAD-u

Rezolucija je dobila 145 glasova za i pet protiv, dok je šest zemalja bilo suzdržano.

Washington je prošlog mjeseca priopćio da neće dopustiti Abbasu i drugim palestinskim dužnosnicima putovanje u New York, gdje bi nekoliko američkih saveznika trebalo priznati Palestinu kao državu, javlja AlJazeera.

Govor(i) u Glavnoj skupštini trebali bi započeti u utorak, nakon što se čelnici u ponedjeljak okupe na summitu – čiji su domaćini Francuska i Saudijska Arabija – s ciljem poticanja zamaha prema rješenju s dvije države između Izraela i Palestinaca.

Teme
UN govor palestinskog predsjednika mahmoud abbas palestina palestinski predsjednik

