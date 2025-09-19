Izglasao UN: Palestinski predsjednik obratit će se svjetskim čelnicima

Glavna skupština Ujedinjenih naroda izglasala je da se palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu sljedećeg tjedna omogući obraćanje godišnjem skupu svjetskih čelnika putem videozapisa, nakon što su Sjedinjene Države poručile da mu neće izdati vizu za put u New York.
Washington Abbasu nije dozvolio posjet SAD-u
Rezolucija je dobila 145 glasova za i pet protiv, dok je šest zemalja bilo suzdržano.
Washington je prošlog mjeseca priopćio da neće dopustiti Abbasu i drugim palestinskim dužnosnicima putovanje u New York, gdje bi nekoliko američkih saveznika trebalo priznati Palestinu kao državu, javlja AlJazeera.
The UN General Assembly adopted a resolution allowing the President of the State of Palestine, Mahmoud Abbas, to deliver his speech via a pre-recorded statement during High-Level Week in the UN next Week.— Ihab Hassan (@IhabHassane) September 19, 2025
In Favour: 145
Against: 5
Abstention: 6 pic.twitter.com/yBLNJgUVd4
Govor(i) u Glavnoj skupštini trebali bi započeti u utorak, nakon što se čelnici u ponedjeljak okupe na summitu – čiji su domaćini Francuska i Saudijska Arabija – s ciljem poticanja zamaha prema rješenju s dvije države između Izraela i Palestinaca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
