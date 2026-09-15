UŽASI PALESTINE
Pod ruševinama Gaze tijela cijelih obitelji: UN zabrinut zbog "mogućih ratnih zločina"
Izvlačenje stotina tijela iz ruševina zgrada uništenih u izraelskim napadima u Gazi za vrijeme rata koji je započeo prije gotovo tri godine, potaknulo je zabrinutost zbog mogućih ratnih zločina, izjavio je u utorak visoki povjerenik UN-a za ljudska prava.
Volker Türk je rekao da se s lokacija uništenih tijekom izraelskih napada iskapaju posmrtni ostaci osoba koje, čini se pripadaju cijelim obiteljima te je dodao da su mnoge žrtve žene i djeca.
"Potresno je to da se članovima obitelji osoba koje su odavno nestale tek sada potvrđuju njihovi najgori strahovi", stoji u njegovu priopćenju.
Izraelski napadi "možda" su kršenje humanitarnog prava
Istaknuo je da su ta otkrića ponovno aktualizirala zabrinutost iznesenu u izvješću UN-a iz 2024. godine u kojemu stoji da su izraelski napadi na stambene zgrade i ostale civilne objekte tijekom prvih tjedana rata možda predstavljali kršenje međunarodnoga humanitarnog prava.
Ured izraelskog premijera i ministarstvo vanjskih poslova nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom. Izrael je više puta odbacio optužbe po kojima namjerno gađa civile te tvrdi da je tijekom borbi protiv militanata Hamasa u Gazi djelovao u skladu s međunarodnim pravom.
Izraelski napad na Gazu, koji je pokrenut nakon smrtonosnog upada Hamasa u Izrael u listopadu 2023,. iza sebe je ostavio oko 61 milijun tona ruševina i krhotina, čije bi uklanjanje moglo potrajati i sedam godina, procjene su Ujedinjenih naroda.
Prekid vatre postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država okončao je sukobe punog intenziteta u listopadu 2025., no nije obustavio redovite izraelske napade, pri čemu se obje strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
Golemi razmjeri razaranja u Gazi
Palestinska civilna zaštita je izvijestila da je od studenoga 2025. iz ruševina zgrada širom Gaze izvučeno više od 630 tijela i posmrtnih ostataka poginulih.
Palestinske vlasti procjenjuju da je pod ruševinama još uvijek zatrpano više od 8000 tijela.
Türk je izrazio bojazan da bi dosad pronađeni posmrtni ostaci mogli biti "tek vrh ledene sante", napomenuvši da su veliki dijelovi Gaze sravnjeni sa zemljom u izraelskim bombardiranjima ili kasnijim operacijama rušenja i čišćenja terena.
Istodobno je optužio Izrael da nastavlja s poravnavanjem pojedinih dijelova Pojasa Gaze u kojima su raspoređene izraelske vojne snage te tvrdi da buldožeri djeluju "bez ikakva poštovanja prema mrtvima koji su ostali pod ruševinama".
Tražili mrtve golim rukama
Ajith Sunghay, voditelj ureda UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim područjima rekao je da izraelska ograničenja na uvoz predmeta poput DNK setova i bagera ometaju napore pri izvlačenju tijela i identifikaciji žrtava.
"Kumulativni učinak izraelskog postupanja čini gotovo nemogućim bilo kakav sustavan rad većih razmjera na pretraživanju, izvlačenju i identifikaciji" poginulih i ubijenih, rekao je na konferenciji za novinare u Ženevi. Dodao je da su ponekad palestinski timovi morali kopati po ruševinama i golim rukama.
Izraelske vlasti nisu odmah odgovorile na optužbe UN-a o ograničenjima u opskrbi. Izraelska vojna agencija COGAT koja kontrolira pristup Pojasu Gaze prethodno je opravdavala dugotrajna ograničenja na predmete za koje tvrdi da bi se mogli iskoristiti za "jačanje terorističkih kapaciteta".
Poziv na pristup međunarodnim istražiteljima
Prema izraelskim podacima u napadima koje je 2023. predvodio Hamas u Izraelu je ubijeno 1200 ljudi, a 251 osoba odvedena je kao talac.
Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi više od 73.000 Palestinaca poginulo je tijekom izraelske vojne kampanje.
Izrael tvrdi da ulaže velike napore kako bi izbjegao civilne žrtve te da Hamas koristi civile u Gazi kao živi štit u gusto naseljenim područjima. Takvu optužbu Hamas odbacuje.
Visoki dužnosnik UN-a za ljudska prava pozvao je da se međunarodnim istražiteljima omogući pristup svim dijelovima Pojasa Gaze radi očuvanja dokaza te je ukazao na pravne postupke u kojima se preispituje postupanje tijekom rata.
Francesca Albanese, stručnjakinja UN-a za palestinska područja rekla je da dokaze treba prikupiti, a posmrtne ostatke identificirati prije nego što započne potpuno uklanjanje ruševina.
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