FOTO / Izrael i Hamas potpisali sporazum, pogledajte slavlje na ulicama

Očekuje se da će u nedjelju ili ponedjeljak biti pušteno svih 20 izraelskih talaca za koje se vjeruje da su još živi u Gazi, rekao je izraelski dužnosnik. Još 26 talaca proglašeno je mrtvima u odsutnosti, a sudbina dvoje je nepoznata. Hamas je dao do znanja da bi moglo proći neko vrijeme dok se ne pronađu tijela razasuta po Gazi.