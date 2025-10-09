Oglas

Primirje stupilo na snagu

FOTO / Izrael i Hamas potpisali sporazum, pogledajte slavlje na ulicama

Hina
|
09. lis. 2025. 12:21
Palestinians celebrate, after U.S. President Donald Trump announced that Israel and Hamas agreed on the first phase of a Gaza ceasefire, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 9, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
REUTERS/Ramadan Abed

Proširilo se veselje među Izraelcima i Palestincima nakon što je dogovoren prekid vatre i oslobađanje talaca u okviru prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.

Egipatska državna televizija Qahera izvijestila je da je primirje službeno stupilo na snagu oko podneva po lokalnom vremenu u toj regiji, nakon što su ga neprijateljske strane potpisale u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da će sporazum stupiti na snagu tek nakon što ga ratificira izraelska vlada koja bi se trebala sastati u 17 sati. Stanovnici Gaze izvijestili su o nizu zračnih napada na grad Gazu otprilike u vrijeme kada je sporazum trebao biti potpisan.

Izrael
REUTERS/Ronen Zvulun

Prva faza sporazuma

Prema prvoj fazi sporazumu prestat će borbe, Izrael će se djelomično povući iz Gaze, a Hamas će osloboditi taoce koje je zarobio u napadu koji je izazvao rat, u zamjenu za zatvorenike koje drži Izrael.

Izvor upoznat s detaljima sporazuma rekao je da će se izraelske snage početi povlačiti u roku od 24 sata od potpisivanja sporazuma.

Očekuje se da će u nedjelju ili ponedjeljak biti pušteno svih 20 izraelskih talaca za koje se vjeruje da su još živi u Gazi, rekao je izraelski dužnosnik. Još 26 talaca proglašeno je mrtvima u odsutnosti, a sudbina dvoje je nepoznata. Hamas je dao do znanja da bi moglo proći neko vrijeme dok se ne pronađu tijela razasuta po Gazi.

People celebrate holding Israeli flags after U.S. President Donald Trump announced that Israel and Hamas agreed on the first phase of a Gaza ceasefire, at the "Hostages square", in Tel Aviv, Israel, October 9, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
REUTERS/Ronen Zvulun

Palestinci i obitelji izraelskih talaca počeli su slaviti čim se pojavila vijest o sporazumu.

U Gazi, s više od dva milijuna raseljenih stanovnika zbog izraelskog bombardiranja, mladići su pljeskali u razrušenim ulicama, unatoč tome što su izraelski napadi nastavljeni.

Teme
Donald Trump Gaza Hamas Izrael Palestina

