FOTO / Izrael i Hamas potpisali sporazum, pogledajte slavlje na ulicama

Proširilo se veselje među Izraelcima i Palestincima nakon što je dogovoren prekid vatre i oslobađanje talaca u okviru prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.
Oglas
Egipatska državna televizija Qahera izvijestila je da je primirje službeno stupilo na snagu oko podneva po lokalnom vremenu u toj regiji, nakon što su ga neprijateljske strane potpisale u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh.
Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da će sporazum stupiti na snagu tek nakon što ga ratificira izraelska vlada koja bi se trebala sastati u 17 sati. Stanovnici Gaze izvijestili su o nizu zračnih napada na grad Gazu otprilike u vrijeme kada je sporazum trebao biti potpisan.
Prva faza sporazuma
Prema prvoj fazi sporazumu prestat će borbe, Izrael će se djelomično povući iz Gaze, a Hamas će osloboditi taoce koje je zarobio u napadu koji je izazvao rat, u zamjenu za zatvorenike koje drži Izrael.
Izvor upoznat s detaljima sporazuma rekao je da će se izraelske snage početi povlačiti u roku od 24 sata od potpisivanja sporazuma.
Očekuje se da će u nedjelju ili ponedjeljak biti pušteno svih 20 izraelskih talaca za koje se vjeruje da su još živi u Gazi, rekao je izraelski dužnosnik. Još 26 talaca proglašeno je mrtvima u odsutnosti, a sudbina dvoje je nepoznata. Hamas je dao do znanja da bi moglo proći neko vrijeme dok se ne pronađu tijela razasuta po Gazi.
Palestinci i obitelji izraelskih talaca počeli su slaviti čim se pojavila vijest o sporazumu.
U Gazi, s više od dva milijuna raseljenih stanovnika zbog izraelskog bombardiranja, mladići su pljeskali u razrušenim ulicama, unatoč tome što su izraelski napadi nastavljeni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas